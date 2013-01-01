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    Экс-игрок сборной России Рауш стал футболистом «Нюрнберга» из второй Бундеслиги

    Бывший защитник сборной России Константин Рауш нашел новый клуб. Он подписал контракт с «Нюрнбергом», срок которого не разглашается.

    Рауш будет играть в Нюрнберге под 34-м номером.

    • Игрок был без клуба с января, когда покинул «Динамо».
    • На счету 31-летнего Рауша 9 матчей за сборную России.
    • После 3 туров 2-й Бундеслиги «Нюрнберг» идет в таблице 5-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Нюрнберга»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13911

      Garrincha58 53 минуты назад

      и стоило ему давать паспорт тоже самое можно сказать и о Нойтштетере а сейчас все хотят видеть Жиго а получится тоже самое вот и смотрите противники лимита типа Ловчега или Кавазашвилллы что толку от вашего лимита и от этих натурализаций

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