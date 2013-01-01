Экс-игрок сборной России Рауш стал футболистом «Нюрнберга» из второй Бундеслиги

и стоило ему давать паспорт тоже самое можно сказать и о Нойтштетере а сейчас все хотят видеть Жиго а получится тоже самое вот и смотрите противники лимита типа Ловчега или Кавазашвилллы что толку от вашего лимита и от этих натурализаций
Бывший защитник сборной России Константин Рауш нашел новый клуб. Он подписал контракт с «Нюрнбергом», срок которого не разглашается.
Рауш будет играть в Нюрнберге под 34-м номером.
- Игрок был без клуба с января, когда покинул «Динамо».
- На счету 31-летнего Рауша 9 матчей за сборную России.
- После 3 туров 2-й Бундеслиги «Нюрнберг» идет в таблице 5-м.