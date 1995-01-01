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    «Впервые об этом слышу». Клаус из «Нюрнберга» – о работе в «Локомотиве»

    Главный тренер «Нюрнберга» Роберт Клаус прокомментировал информацию о возможном назначении в «Локомотив».

    Сообщалось, что Вариант с приглашением 36-летнего немца предложил руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник.

    «Впервые об этом слышу», – цитирует Клауса Nord Bayern.

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    Источник: Nord Bayern

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