«Впервые об этом слышу». Клаус из «Нюрнберга» – о работе в «Локомотиве»

Главный тренер «Нюрнберга» Роберт Клаус прокомментировал информацию о возможном назначении в «Локомотив».
Сообщалось, что Вариант с приглашением 36-летнего немца предложил руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник.
«Впервые об этом слышу», – цитирует Клауса Nord Bayern.
- «Нюрнберг» выступает во 2-й Бундеслиге.
- Клаус знаком с Рангником по совместной работе в «РБ Лейпциг».
- Отставка действующего тренера «Локо» Марко Николича ожидается в ближайшие дни.
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Источник: Nord Bayern