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    «Чемпионат»: Тедеско не возглавит «Локомотив»

    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не станет главным тренером «Локомотива».

    Ранее сообщалось, что 36-летнего немца в «Локомотиве» хочет видеть технический директор клуба Томас Цорн, который в свое время привел тренера в «Спартак».

    «Я слышал информацию о Тедеско и «Локомотиве», но единственное, что я могу вам сказать: Доменико не пойдeт в «Локомотив», – заявил источник, близкий к немцу.

    • По информации журналиста Сергея Егорова, Николичу сообщили об увольнении из «Локомотива».
    • 42-летний тренер получит 3 миллиона евро неустойки.
    • Тедеско покинул «Спартак» в мае этого года.

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    Источник: «Чемпионат»

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