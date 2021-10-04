«Чемпионат»: Тедеско не возглавит «Локомотив»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не станет главным тренером «Локомотива».
Ранее сообщалось, что 36-летнего немца в «Локомотиве» хочет видеть технический директор клуба Томас Цорн, который в свое время привел тренера в «Спартак».
«Я слышал информацию о Тедеско и «Локомотиве», но единственное, что я могу вам сказать: Доменико не пойдeт в «Локомотив», – заявил источник, близкий к немцу.
- По информации журналиста Сергея Егорова, Николичу сообщили об увольнении из «Локомотива».
- 42-летний тренер получит 3 миллиона евро неустойки.
- Тедеско покинул «Спартак» в мае этого года.
Источник: «Чемпионат»