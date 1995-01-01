Журналист Егоров: Николичу сообщили об увольнении из «Локомотива». Он получит 3 миллиона неустойки

вот бы нам всем так заключать трудовые договора . увольняют если не устраивает твоя работа и там допустим лям - два рублей неустойки ....только вот хер кто на таких условиях заключит договор .... если только может ты топ менеджер крупной компании ..
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич отправлен в отставку с занимаемого поста.
По информации журналиста Сергея Егорова, сегодня об увольнении сербу сообщил председатель совета директоров клуба Александр Плутник.
42-летний тренер получит 3 миллиона евро в качестве компенсации за досрочное прекращение сотрудничества.
- Николич возглавлял «Локо» с мая 2020 года.
- В последних 5 матчах команда ни разу не победила.
- Кандидаты на замену – Доменико Тедеско (безработный) и Роберт Клаус («Нюрнберг»).