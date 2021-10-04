Журналист Егоров: Николичу сообщили об увольнении из «Локомотива». Он получит 3 миллиона неустойки

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич отправлен в отставку с занимаемого поста.

По информации журналиста Сергея Егорова, сегодня об увольнении сербу сообщил председатель совета директоров клуба Александр Плутник.

42-летний тренер получит 3 миллиона евро в качестве компенсации за досрочное прекращение сотрудничества.