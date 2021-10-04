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  • Журналист Егоров: Николичу сообщили об увольнении из «Локомотива». Он получит 3 миллиона неустойки

Журналист Егоров: Николичу сообщили об увольнении из «Локомотива». Он получит 3 миллиона неустойки

4 октября 2021, 12:57
45

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич отправлен в отставку с занимаемого поста.

По информации журналиста Сергея Егорова, сегодня об увольнении сербу сообщил председатель совета директоров клуба Александр Плутник.

42-летний тренер получит 3 миллиона евро в качестве компенсации за досрочное прекращение сотрудничества.

  • Николич возглавлял «Локо» с мая 2020 года.
  • В последних 5 матчах команда ни разу не победила.
  • Кандидаты на замену – Доменико Тедеско (безработный) и Роберт Клаус («Нюрнберг»).

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко
Комментарии (45)
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ilichkadr
1633341886
" получит 3 миллиона евро в качестве компенсации" Чтоб я так жил!
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talgatnurzhanov2006
1633342756
Дождался повода уволить, по накупал игроков на непонятный вкус не посоветовавшись с тренером конечно у него результаты пойдут на спад. Тренер молодец не ныл и не менял свою философию игры. Респект.
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slavа0508
1633343195
вот бы нам всем так заключать трудовые договора . увольняют если не устраивает твоя работа и там допустим лям - два рублей неустойки ....только вот хер кто на таких условиях заключит договор .... если только может ты топ менеджер крупной компании ..
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Боцман59rus
1633344579
_ Николича из России нельзя отпускать, для ЦСКА отличный вариант, он бы и Зенит потянул, но Питер пока в эйфории от победы в ЛЧ и на такую резонансную перестановку не пойдут, большой риск, хотя смена наставника у чемпиона, дело времени.
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lek!
1633345217
Ну и зря , очень добротный тренер . В прошлом году вытянул он клуб за уши вытянул , а сейчас с ним так не красиво. Подошел бы , Краснодару , ЦСКА , тому же Спартаку.
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Sancho010365
1633346340
Если игроки Локомотива помогли руководству со сменой тренера, то совсем нехорошо.
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Алекс636363
1633350787
идиоты
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Из Твери Леха
1633351123
Как бы хреново Локо не выступал, он все равно умудряется быть в топ-3. В чем причина такого фарта?
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Ганнибал Лектор
1633353666
Лысый волшебник для России - ТОП. Очень жаль, что кочегары этого не ценят. Удачи тебе, Марко
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zigbert
1633354497
Казалось что Николич пришел в Локомотив надолго. Но вот несколько неудачных игр и отставка.
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