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    Журналист Егоров: Николичу сообщили об увольнении из «Локомотива». Он получит 3 миллиона неустойки

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич отправлен в отставку с занимаемого поста.

    По информации журналиста Сергея Егорова, сегодня об увольнении сербу сообщил председатель совета директоров клуба Александр Плутник.

    42-летний тренер получит 3 миллиона евро в качестве компенсации за досрочное прекращение сотрудничества.

    • Николич возглавлял «Локо» с мая 2020 года.
    • В последних 5 матчах команда ни разу не победила.
    • Кандидаты на замену – Доменико Тедеско (безработный) и Роберт Клаус («Нюрнберг»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии10
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      Рейтинг: +22749

      slavutiq70 37 секунд назад

      вот бы нам всем так заключать трудовые договора . увольняют если не устраивает твоя работа и там допустим лям - два рублей неустойки ....только вот хер кто на таких условиях заключит договор .... если только может ты топ менеджер крупной компании ..

      0
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      Рейтинг: +37

      Gasanov Хачик 3 минуты назад

      На такую ниустойку можна нармальна кайфануть

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      Рейтинг: +640

      talgatnurzhanov2006 7 минут назад

      Дождался повода уволить, по накупал игроков на непонятный вкус не посоветовавшись с тренером конечно у него результаты пойдут на спад. Тренер молодец не ныл и не менял свою философию игры. Респект.

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      Рейтинг: +8185

      САДЫЧОК 13 минут назад

      Плохо , если уйдет ! Шварц и Николич намного сильнее остальных.... !

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      Рейтинг: +21519

      vladimir-7 > САДЫЧОК 2 минуты назад

      С чего ты взял, что Шварц уходит?

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      Рейтинг: +25133

      silver29 14 минут назад

      Вроде не плохо начал, но вина не его, просто эффективные менеджеры угробили команду, тут и сам Палыч быстро уже не поможет, процесс становления длительный.

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      Рейтинг: +1245

      vmonomah17 15 минут назад

      Хоть один иностранный тренер без неустойки уходил от нас?))

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      Рейтинг: +12250

      ilichkadr > vmonomah17 5 минут назад

      Уходил, Манчини.

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      Рейтинг: +12250

      ilichkadr 22 минуты назад

      " получит 3 миллиона евро в качестве компенсации"
      Чтоб я так жил!

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      Рейтинг: +558

      RJM555 23 минуты назад

      наживаются в россии все кому захочется........

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