Ультрас «Нюрнберга» забросали поле теннисными мячами. Так они протестуют против матчей по понедельникам

Ультрас «Нюрнберга» опротестовали проведения матчей чемпионата Германии по будням.

«Нюрнберг» дома сыграл в ничью с дортмундской «Боруссией» (0:0) в рамках 22-го тура немецкого чемпионата.

Болельщики подготовили к игре множество баннеров с изображением среднего пальца и оскорблениями в адрес Немецкого футбольного союза (DFB).

Также в первом тайме фанаты забросали поле черными теннисными мячами, матч был приостановлен.

«Нюрнберг» – последняя команда Бундеслиги с 13 очками.

«Боруссия» – лидер немецкого первенства с 51 баллом.

twit text — Goal (@goal) 18 февраля 2019 г.