Ультрас «Нюрнберга» забросали поле теннисными мячами. Так они протестуют против матчей по понедельникам

Всёровно вылетит во 2 бундес лиге в выходные будете играть)
Ультрас «Нюрнберга» опротестовали проведения матчей чемпионата Германии по будням.
«Нюрнберг» дома сыграл в ничью с дортмундской «Боруссией» (0:0) в рамках 22-го тура немецкого чемпионата.
Болельщики подготовили к игре множество баннеров с изображением среднего пальца и оскорблениями в адрес Немецкого футбольного союза (DFB).
Также в первом тайме фанаты забросали поле черными теннисными мячами, матч был приостановлен.
- «Нюрнберг» – последняя команда Бундеслиги с 13 очками.
- «Боруссия» – лидер немецкого первенства с 51 баллом.
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— Goal (@goal) 18 февраля 2019 г.
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— DW Sports (@dw_sports) 18 февраля 2019 г.