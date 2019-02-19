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    Ультрас «Нюрнберга» забросали поле теннисными мячами. Так они протестуют против матчей по понедельникам

    Ультрас «Нюрнберга» опротестовали проведения матчей чемпионата Германии по будням.

    «Нюрнберг» дома сыграл в ничью с дортмундской «Боруссией» (0:0) в рамках 22-го тура немецкого чемпионата.

    Болельщики подготовили к игре множество баннеров с изображением среднего пальца и оскорблениями в адрес Немецкого футбольного союза (DFB).

    Также в первом тайме фанаты забросали поле черными теннисными мячами, матч был приостановлен.

    • «Нюрнберг» – последняя команда Бундеслиги с 13 очками.
    • «Боруссия» – лидер немецкого первенства с 51 баллом.

    Источник: Goal.com

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    19.02.2019 06:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 19 февраля 2019, 06:39

      Всёровно вылетит во 2 бундес лиге в выходные будете играть)

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