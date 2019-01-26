Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Ганновер» и другие результаты 19-го тура

В рамках 19-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» дома разгромила «Ганновер». Один из мячей в составе хозяев забил бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

Остальные результаты тура:

Чемпионат Германии. Бундеслига. 19-й тур

Боруссия (Дортмунд) – Ганновер – 5:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хакими, 24; 2:0 – Ройс, 60; 3:0 – Гетце, 62; 4:0 – Геррейру, 67; 4:1 – Бакалож, 87; 5:1 – Витцель, 90+1.

Боруссия (Менхенгладбах) – Аугсбург – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Вендт, 78; 2:0 – Херманн, 90+3.

Нереализованный пенальти: Хофманн, 44.

Вольфсбург – Байер – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Хаверц, 45 (с пенальти); 0:2 – Фолланд, 62; 0:3 – Брандт, 88.

Майнц – Нюрнберг – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Бросински, 12 (с пенальти); 1:1 – Марграйттер, 43; 2:1 – Куайсон, 73.

Фрайбург – Хоффенхайм – 2:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Жоэлинтон, 19; 1:1 – Холер, 42; 1:2 – Крамарич, 59 (с пенальти); 1:3 – Крамарич, 72; 2:3 – Нидерлерхнер, 77; 2:4 – Демирбей, 86.

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