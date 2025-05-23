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  • Губерниев прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы

Губерниев прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы

Сегодня, 00:30

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о «Манчестер Юнайтед».

  • Манкунианцы уступили «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы – 0:1.
  • Единственный гол был забит на 42-й минуте.
  • «МЮ» завершил сезон без трофеев и не попал в еврокубки-2025/26.

«После ухода Фергюсона «Манчестер Юнайтед» находится в лихорадочном состоянии. Была Лига Европы с Жозе Моуринью, но тем не менее, от героев былых времен не осталось ничего.

Иногда команды зависят от роли личности в истории. Сэр Алекс Фергюсон для клуба был всем – и фундаментом, и стеной, и крышей, и чердаком и всем остальным», – заявил Губерниев.

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Источник: Metaratings
Лига Европы Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Губерниев Дмитрий
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