- 12 января 2019
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- 21 июля 2016
- 21:51 Лига Европы. АЕК обыграл «Клифтонвилл» и вышел на «Спартак» 18
- 15 июля 2016
- 20:57 «Спартак» отправится на первый матч Лиги Европы из Германии 11
- 16:26 Аленичев: «Спартак» должен проходить в следующий раунд Лиги Европы» 5
- 15:14 Мостовой: «Спартак» легко пройдет в следующий раунд Лиги Европы» 4
- 14:20 «Спартак» в ЛЕ сыграет с «Клифтонвиллом» или АЕКом, «Краснодар» – с «Хартсом» или «Биркиркарой» 11