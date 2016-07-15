Аленичев: «Спартак» должен проходить в следующий раунд Лиги Европы»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал итоги жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Напомним, что соперником красно-белых станет победитель пары АЕК (Кипр) – «Клифтонвилл» (Северная Ирландия).

«Полагаю, что для нас непринципиально, кто именно будет первым соперником нашей команды на старте еврокубкового турнира — АЕК или «Клифтонвилл». Твердо убежден, что «Спартак» должен проходить в следующий раунд турнира, независимо от того, кто встанет на нашем пути — киприоты или североирландцы. Если исходить из результата первого матча между ними, в котором АЕК, как известно, добился победы 3:2 на чужом поле, то шансы команды из Ларнаки на сегодня выглядят предпочтительнее. Но это футбол, история которого знает немало примеров, когда не сбываются самые реалистичные, на первый взгляд, прогнозы. Мне сложно сейчас судить о разнице в классе АЕКа и «Клифтонвилла». Очевидно лишь одно: если придется играть в Ларнаке, то на первый план могут выйти волевые качества наших футболистов — обычно в это время года на Кипре стоит очень жаркая погода.

Мы предполагали, что если первый матч квалификации состоится 28 июля в гостях, то наше пребывание на сборе в Бад-Верисхофене увеличится на один–два дня. Иными словами, на стартовую игру «Спартак» вылетит из Германии. Детально же оценивать соперника и давать ему какую-то предварительную характеристику можно будет после ответной встречи АЕКа и «Клифтонвилла» в Ларнаке, тщательно изучив все плюсы и минусы победителя по сумме двух матчей», – сказал Аленичев.