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    Нападающий старейшего клуба Ирландии получил 4 месяца тюрьмы за фотографию 16-летней девочки перед сексом

    Форвард «Клифтонвилла» Джей Доннелли приговорен к четырем месяцам тюрьмы за распространение интимного фото несовершеннолетней. Об этом сообщает BBC.

    Футболист сделал фотографию 16-летней девочки перед сексуальным актом в июне 2016-го года. Позже он выслал снимок другу через приложение WhatsApp – вскоре изображение стало вирусным.

    По информации источника, девочка впоследствии пережила психолоическую атаку.

    Доннелли наказан за «грубое вторжение в личную жизнь». По словам адвокатов, игрок полностью признал свою вину.

    При этом юристы представили суду документы, подтверждающие факт неспособности Доннелли к обучению. Сообщается, что это свойственно для 8% населения страны с уровнем IQ ниже среднего.

    В марте 2016-го года экс-вингер «Манчестер Сити» и сборной Англии Адам Джонсон получил тюремный срок на шесть лет за секс с 15-летней.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 15:39
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2328

      Yurok161 53 секунды назад

      Так ей 15 или 16 лет?Бомбардир,ты определись.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +87

      Mityai90 36 минут назад

      Ну и где фото??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +161

      Санёк 17 > Mityai90 5 минут назад

      Ну ты извращенец

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