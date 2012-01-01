Нападающий старейшего клуба Ирландии получил 4 месяца тюрьмы за фотографию 16-летней девочки перед сексом

Форвард «Клифтонвилла» Джей Доннелли приговорен к четырем месяцам тюрьмы за распространение интимного фото несовершеннолетней. Об этом сообщает BBC.

Футболист сделал фотографию 16-летней девочки перед сексуальным актом в июне 2016-го года. Позже он выслал снимок другу через приложение WhatsApp – вскоре изображение стало вирусным.

По информации источника, девочка впоследствии пережила психолоическую атаку.

Доннелли наказан за «грубое вторжение в личную жизнь». По словам адвокатов, игрок полностью признал свою вину.

При этом юристы представили суду документы, подтверждающие факт неспособности Доннелли к обучению. Сообщается, что это свойственно для 8% населения страны с уровнем IQ ниже среднего.

В марте 2016-го года экс-вингер «Манчестер Сити» и сборной Англии Адам Джонсон получил тюремный срок на шесть лет за секс с 15-летней.