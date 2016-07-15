«Спартак» в ЛЕ сыграет с «Клифтонвиллом» или АЕКом, «Краснодар» – с «Хартсом» или «Биркиркарой»

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которой определились соперники российских клубов – «Спартака» и «Краснодара».

«Спартак» сыграет с победителем пары АЕК (Ларнака, Кипр) – «Клифтонвилл» (Северная Ирландия). Соперником «Краснодара» станет победитель противостояния «Хартс» (Шотландия) – «Биркиркара» (Мальта).

Первые матчи пройдут 28 июля, ответные – 4 августа.

Третий отборочный раунд Лиги Европы

«Локомотив» Загреб (Хорватия) или РоПС Рованиеми (Финляндия) – «Ворскла»

«Сент-Этьен» – АЕК Афины

АЕК Ларнака (Кипр) или «Клифтонвилл» (Северная Ирландия) –«Спартак»

«Пандурий» (Румыния) – «Маккаби» Тель-Авив или «Кайрат»

«Войводина» (Сербия) или «Коннахс Куэй» (Уэльс) – «Динамо» Минск или «Сент-Патрикс» (Ирландия).

«Хартс» (Шотландия) или «Биркиркара» (Мальта) – «Краснодар»

«Партизан» или «Заглембе» – «Стремсгодсет» (Норвегия) или «Сендерйюске» (Дания)

«Люцерн» (Швейцария) – «Сассуоло»

«Левадия» (Эстония) или «Славия» Прага – «Риу Аве»

АЗ Алкмар – «Яннина» (Греция») или «Одд» (Норвегия)

«Слован» Братислава или «Елгава» (Латвия) – «Бейтар» (Израиль) или «Омония» (Кипр)

АИК (Швеция) или «Европа» (Гибралтар) – «Панатинаикос»

«Аустрия» или «Кукеси» (Албания) – «Ширак» (Армения) или «Спартак» Трнава (Словакия)

«Зимбру» (Молдавия) или «Османлыспор» (Турция) – «Маккаби» Хайфа или «Нымме Калью» (Эстония)

«Абердин» (Шотландия) или «Вентспилс» (Латвия) – «Марибор» или «Левски» (Болгария)