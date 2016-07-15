Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» в ЛЕ сыграет с «Клифтонвиллом» или АЕКом, «Краснодар» – с «Хартсом» или «Биркиркарой»

«Спартак» в ЛЕ сыграет с «Клифтонвиллом» или АЕКом, «Краснодар» – с «Хартсом» или «Биркиркарой»

15 июля 2016, 14:20
12

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которой определились соперники российских клубов – «Спартака» и «Краснодара».

«Спартак» сыграет с победителем пары АЕК (Ларнака, Кипр) – «Клифтонвилл» (Северная Ирландия). Соперником «Краснодара» станет победитель противостояния «Хартс» (Шотландия) – «Биркиркара» (Мальта).

Первые матчи пройдут 28 июля, ответные – 4 августа.

Третий отборочный раунд Лиги Европы

«Локомотив» Загреб (Хорватия) или РоПС Рованиеми (Финляндия) – «Ворскла»

«Сент-Этьен» – АЕК Афины

АЕК Ларнака (Кипр) или «Клифтонвилл» (Северная Ирландия) –«Спартак»

«Пандурий» (Румыния) – «Маккаби» Тель-Авив или «Кайрат»

«Войводина» (Сербия) или «Коннахс Куэй» (Уэльс) – «Динамо» Минск или «Сент-Патрикс» (Ирландия).

«Хартс» (Шотландия) или «Биркиркара» (Мальта) – «Краснодар»

«Партизан» или «Заглембе» – «Стремсгодсет» (Норвегия) или «Сендерйюске» (Дания)

«Люцерн» (Швейцария) – «Сассуоло»

«Левадия» (Эстония) или «Славия» Прага – «Риу Аве»

АЗ Алкмар – «Яннина» (Греция») или «Одд» (Норвегия)

«Слован» Братислава или «Елгава» (Латвия) – «Бейтар» (Израиль) или «Омония» (Кипр)

АИК (Швеция) или «Европа» (Гибралтар) – «Панатинаикос»

«Аустрия» или «Кукеси» (Албания) – «Ширак» (Армения) или «Спартак» Трнава (Словакия)

«Зимбру» (Молдавия) или «Османлыспор» (Турция) – «Маккаби» Хайфа или «Нымме Калью» (Эстония)

«Абердин» (Шотландия) или «Вентспилс» (Латвия) – «Марибор» или «Левски» (Болгария)

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Спартак Краснодар Клифтонвилл АЕК Хартс Биркиркара
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
hodyrev
1468582934
Спартак-Аек победитель АеК однозначно,а Краснодар-Хартс победа Краснодара.
Ответить
Kos77
1468586713
Dебил литман уже здесь)) аха-ха
Лучше бы свой помоечный стадик строил)) аха-ха
Ответить
Maxim Nik
1468587207
Вперёд Россия!
Ответить
REDAT
1468589429
Удачи «Спартаку» и «Краснодару» ЛЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
AZ
1468597024
АлкмААр - с двумя А пишется... Ребят... Вы то Алмаакр пишите, то Алкмар... Пишите ПРАВИЛЬНО! На сайте постоянно дофигище ошибок, что орфографических, что с названием команд!
Ответить
Zeff
1468603638
Клифтонвиллу ещё не проигрывали.
Ответить
VerSaR
1468614702
Соперники проходимые, так что удачи и успеха нашим клубам!
Ответить
Главные новости
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
4
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
3
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
7
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
12
Все новости
Все новости
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Opta определила фаворитов Лиги Европы и Лиги конференций
17 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+