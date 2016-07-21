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  • Лига Европы. АЕК обыграл «Клифтонвилл» и вышел на «Спартак»

Лига Европы. АЕК обыграл «Клифтонвилл» и вышел на «Спартак»

21 июля 2016, 21:51
24

АЕК из Ларнаки в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы обыграл на своем поле североирландский «Клифтонвилл» со счетом 2:0. Первый матч между командами завершился также в пользу киприотов – 3:2.

В 3-м раунде отбора АЕК встретится с московским «Спартаком». Первый матч этого раунда состоится на Кипре 28 июля, ответный – в России 4 августа.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд

АЕК (Кипр) – Клифтонвилл (Северная Ирландия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Больевич, 45; 2:0 – Томас.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Спартак АЕК Клифтонвилл
Комментарии (24)
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arni3
1469127688
Вперёд Спартак!!!
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hodyrev
1469127736
Аек порвет
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Dimk0
1469128711
Трудно будет, но пройдет, я за спартак
Ответить
Зарема лис
1469129699
Идите нахуй ебучие бомжи и кал коней с этой ветки!
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FCQ
1469130148
ВПЕРЕД СПАРТАК
Ответить
KARAT777
1469130259
почему неадекватов не блокируют здесь, ерунду какую то несут... Детский сад ...
Ответить
Possible
1469131874
СПАРТАК ДОЛЖЕН ПОБЕДИТЬ!
Ответить
Zeff
1469132017
Повезло Спартаку. Клифтонвилл бы им вдул!
Ответить
aurora5858
1469380042
Тревожно
Ответить
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