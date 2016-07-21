Лига Европы. АЕК обыграл «Клифтонвилл» и вышел на «Спартак»

АЕК из Ларнаки в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы обыграл на своем поле североирландский «Клифтонвилл» со счетом 2:0. Первый матч между командами завершился также в пользу киприотов – 3:2.

В 3-м раунде отбора АЕК встретится с московским «Спартаком». Первый матч этого раунда состоится на Кипре 28 июля, ответный – в России 4 августа.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд

АЕК (Кипр) – Клифтонвилл (Северная Ирландия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Больевич, 45; 2:0 – Томас.