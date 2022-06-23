- 23 июня 2022
- 12:10 Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
- 31 мая 2022
- 16:40 «Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
- 18 января 2022
- 21:10 Фото «Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года 1
- 13 января 2022
- 14:15 Терюшков: «Химки» близки к подписанию полузащитника «Славена» Главчича»
- 10 сентября 2021
- 12:20 Фото «Бавария» подписала 16-летнего хорвата Звонарека
- 18 января 2020
- 15:30 Sport24: Шарлия покинул ЦСКА по собственной инициативе
- 15:16 Фото Шарлия, арендованный у «Славена», попрощался с ЦСКА 15
- 29 июня 2019
- 22:48 Шарлия – о переходе в ЦСКА: «Огромный шаг вперед в моей карьере» 3
- 20:36 «Славен Белупо» подтвердил переход Шарлии в ЦСКА 1
- 17:52 «Спорт-Экспресс»: аренда Шарлии обойдется ЦСКА в 150 тысяч евро. Сумма выкупа игрока – 750 5
- 14:36 «Чемпионат»: ЦСКА договорился со «Славен Белупо» об аренде Шарлии на год с правом выкупа 1
- 28 июня 2019
- 07:10 Шарлия подтвердил, что будет выступать за ЦСКА на правах аренды 2
- 25 июня 2019
- 18:47 Фото Хорватский защитник Шарлия примет участие в сборе ЦСКА 4
- 21 июня 2019
- 18:20 Журналист Панков: ЦСКА арендует с правом выкупа хорватского защитника Шарлию 8
- 12 июня 2018
- 15:17 «Рейнджерс» договорился со «Славен Белупо» о трансфере Катича. Игроком интересовался «Спартак» 8
- 11 июня 2018
- 22:59 «Рейнджерс» включился в борьбу за Катича. Игроком интересуется «Спартак» 3
- 10 июня 2018
- 17:47 Представитель Катича: «Спартак»? Все выглядит так, будто игрок действительно покинет «Славен Белупо» 8
- 14:51 «Спартак» может купить защитника «Славен Белупо» 19
- 3 июня 2018
- 12:27 «Динамо» хочет купить нападающего сборной Македонии 1
- 13 января 2018
- 01:45 Видео Бистрович – о первой тренировке в ЦСКА: «Мечтать не мог, что окажусь рядом с такими звездами» 9
- 01:00 Бистрович – первая покупка ЦСКА с февраля 2015 года 12
- 12 января 2018
- 20:50 Созин: «Не могу сказать, что Бистрович – это игрок для основы ЦСКА» 8
- 19:35 В Хорватии сообщили сумму, которую ЦСКА заплатил за Бистровича 22
- 19:10 Бистрович: «Знаю, что Олич – легенда ЦСКА. Надеюсь тоже оставить след в истории команды» 6
- 17:48 Фото Бистрович стал игроком ЦСКА 36
- 10 января 2018
- 13:27 Плетикоса: «Бистрович очень перспективный игрок. Он сможет быстро адаптироваться к игре ЦСКА» 8
- 01:43 ЦСКА близок к подписанию 19-летнего хорватского полузащитника 13
- 8 января 2018
- 15:55 Хавбек «Славен Белупо» Бистрович может пополнить состав ЦСКА 25
- 19 июля 2017
- 14:55 «Спартак» проявляет интерес к защитнику сборной Хорватии 8
- 7 июля 2017
- 20:57 Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с хорватским «Славеном» 7