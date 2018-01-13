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Бистрович – первая покупка ЦСКА с февраля 2015 года

13 января 2018, 01:00
12

Вчера ЦСКА объявил о переходе 19-летнего полузащитника Кристияна Бистровича из «Славен Белупо». По информации Klikaj, сумма перехода хорвата составила 500 тысяч евро.

Бистрович стал первым игроком за два года и 11 месяцев, за полный трансфер которого армейцы заплатили деньги.

В сезоне-2014/15 ЦСКА отдал 5,9 миллионов евро за Романа Еременко, 450 тысяч – за Карлоса Страндберга, 185 тысяч – за Кирилла Панченко. Далее московский клуб подписывал свободных агентов, арендовал игроков и отзывал из аренды, а также заявлял в основной состав футболистов академии.

Трансферы ЦСКА за последние три сезона (Transfermarkt):

2014/15: 3 покупки, 1 свободный агент, 5 отзывов из аренды;

2015/16: 2 свободных агента, 2 аренды, 4 отзыва из аренды, 1 заявка из академии;

2016/17: 1 свободный агент, 2 аренды, 7 отзывов из аренды, 1 заявка из академии.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Славен Белупо Бистрович Кристиян
Комментарии (12)
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yarik1_78
1515795381
****!!!
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DOCTOR PENALTY
1515795626
Крайне редко! Но будем надеяться, что метко.
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yarik1_78
1515795730
БОООООМБА МЛЯ!!!!!
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yarik1_78
1515795845
Я смотрю Бомбардир и свинокомпания (одно и тоже)уже всё подсчитало.
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Татарин за ЦСКА
1515796933
Ну если ЦСКА опять попал в точку,как с Мусой,Думбия,Вагнером,Жо и ещё многими футболистами,то я только рад буду. Фанатов ЦСКА с трансфером-ведь это для нас огромный праздник.Удачи Бистровичу.ЦСКА всегда будет первым
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Par Mezan
1515799388
ЦСКА был славен победами, пока не устали (и по возрасту тоже...) стабильные игроки. Ротации вовремя надо делать, как очередной призыв. И правильно поступил армейский клуб - набирать молодёжь. Главное - не испортить "дерьмократией", а научить играть в клубный футбол. Иначе в с 12-ым ударом все опять превратятся в прапорщиков.... (ничего личного) С ув.
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Евгений П
1515811212
Удивительно,как ЦСКА ещё держится...
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Отчаянный Пердун
1515816531
Ещё бы нападающего!
Ответить
VIPded
1515825527
Удачи ЦСКА!!!
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rtjrtj45j45
1515826080
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
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