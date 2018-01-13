Бистрович – первая покупка ЦСКА с февраля 2015 года

Вчера ЦСКА объявил о переходе 19-летнего полузащитника Кристияна Бистровича из «Славен Белупо». По информации Klikaj, сумма перехода хорвата составила 500 тысяч евро.

Бистрович стал первым игроком за два года и 11 месяцев, за полный трансфер которого армейцы заплатили деньги.

В сезоне-2014/15 ЦСКА отдал 5,9 миллионов евро за Романа Еременко, 450 тысяч – за Карлоса Страндберга, 185 тысяч – за Кирилла Панченко. Далее московский клуб подписывал свободных агентов, арендовал игроков и отзывал из аренды, а также заявлял в основной состав футболистов академии.

Трансферы ЦСКА за последние три сезона (Transfermarkt):

2014/15: 3 покупки, 1 свободный агент, 5 отзывов из аренды;

2015/16: 2 свободных агента, 2 аренды, 4 отзыва из аренды, 1 заявка из академии;

2016/17: 1 свободный агент, 2 аренды, 7 отзывов из аренды, 1 заявка из академии.