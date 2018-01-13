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    Бистрович – первая покупка ЦСКА с февраля 2015 года

    Вчера ЦСКА объявил о переходе 19-летнего полузащитника Кристияна Бистровича из «Славен Белупо». По информации Klikaj, сумма перехода хорвата составила 500 тысяч евро.

    Бистрович стал первым игроком за два года и 11 месяцев, за полный трансфер которого армейцы заплатили деньги.

    В сезоне-2014/15 ЦСКА отдал 5,9 миллионов евро за Романа Еременко, 450 тысяч – за Карлоса Страндберга, 185 тысяч – за Кирилла Панченко. Далее московский клуб подписывал свободных агентов, арендовал игроков и отзывал из аренды, а также заявлял в основной состав футболистов академии.

    Трансферы ЦСКА за последние три сезона (Transfermarkt):

    2014/15: 3 покупки, 1 свободный агент, 5 отзывов из аренды;

    2015/16: 2 свободных агента, 2 аренды, 4 отзыва из аренды, 1 заявка из академии;

    2016/17: 1 свободный агент, 2 аренды, 7 отзывов из аренды, 1 заявка из академии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2018 01:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: 0

      rtjrtj45j45 13 января 2018, 09:48

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

      -2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 13 января 2018, 09:38

      Удачи ЦСКА!!!

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 13 января 2018, 07:08

      Ещё бы нападающего!

      0
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 13 января 2018, 05:40

      Удивительно,как ЦСКА ещё держится...

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 13 января 2018, 02:23

      ЦСКА был славен победами, пока не устали (и по возрасту тоже...) стабильные игроки. Ротации вовремя надо делать, как очередной призыв. И правильно поступил армейский клуб - набирать молодёжь. Главное - не испортить "дерьмократией", а научить играть в клубный футбол.
      Иначе в с 12-ым ударом все опять превратятся в прапорщиков.... (ничего личного) С ув.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 января 2018, 01:42

      Ну если ЦСКА опять попал в точку,как с Мусой,Думбия,Вагнером,Жо и ещё многими футболистами,то я только рад буду.
      Фанатов ЦСКА с трансфером-ведь это для нас огромный праздник.Удачи Бистровичу.ЦСКА всегда будет первым

      7
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 13 января 2018, 01:24

      Я смотрю Бомбардир и свинокомпания (одно и тоже)уже всё подсчитало.

      1
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 13 января 2018, 01:22

      БОООООМБА МЛЯ!!!!!

      2
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 13 января 2018, 01:20

      Да уж.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Михаил_Боярский 13 января 2018, 01:42

      Комментарий ради комментария!!!

      4
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 января 2018, 01:20

      Крайне редко! Но будем надеяться, что метко.

      4
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