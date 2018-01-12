Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Хорватии сообщили сумму, которую ЦСКА заплатил за Бистровича

В Хорватии сообщили сумму, которую ЦСКА заплатил за Бистровича

12 января 2018, 19:35
22

Полузащитник Кристиян Бистрович перешел из «Славен Белупо» в ЦСКА за 500 тысяч евро. Об этом сообщил хорватский ресурс Klikaj.

Согласно источнику, в контракте 19-летнего футболиста прописан пункт, по которому хорватский клуб получит 15% от последующей продажи игрока.

Армейцы объявили о трансфере сегодня. По словам агента футболиста, ради ЦСКА его клиент отказал клубам из Италии, Испании и Хорватии.

Ранее «Бомбардир» опубликовал интервью Бистровича о переходе в московский клуб.

В текущем сезоне Бистрович принял участие в 12 матчах, не отметившись результативными действиями.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Славен Белупо ЦСКА Бистрович Кристиян
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Par Mezan
1515775350
Вот и совсем молодое поколение иностранцев усиливает дряхлеющий футбол ЦСКА... Удачи, парень!
Ответить
84aivengo
1515775389
поздравляю цска с каким нибудь трансфером на данный момент
Ответить
Garrincha58
1515776178
какая то еврейская фамилия
Ответить
sobaka120982
1515776525
На фоне трансферов других клубов рфпл это звучит издевательски.... Такое ощущение что ЦСКА играет в ПФЛ и готовит усиление к выходу в высшию лигу
Ответить
Serjoga
1515776541
Показатели не ахти! Неужели он сильнее своих воспитанников? Сумма, правда, не "аховая", может потому и купили, с последующей перепродажей!
Ответить
dok66
1515776568
Олич посоветовал . А он плохого не скажет !
Ответить
dinar7777dinar
1515776964
аж 500 тысяч на усиление кинул гинер ! щедрость и какие мощные перспективы у коней !
Ответить
DeStar
1515778234
печаль.... ладно, впереди Лига европы... таким образом хотя бы просто расширяют скамейку... но надо защитник, лучше 2, а лучше 4. И нападающий один хотя бы.. Чтобы просто умел играл в футбол..
Ответить
DeStar
1515778291
500 тысяч... за выход в группу и 3 победы сколько там цска поднял... лямов 15 точно, правда деньги придут только летом.
Ответить
серега кашин
1515778833
15%? из цска так просто не уйти, если сами не выгонят
Ответить
Главные новости
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
2
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
2
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
1
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
13
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
5
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
5
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
4
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
13
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
5
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
5
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
12
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
9
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
24
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+