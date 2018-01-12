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    В Хорватии сообщили сумму, которую ЦСКА заплатил за Бистровича

    Полузащитник Кристиян Бистрович перешел из «Славен Белупо» в ЦСКА за 500 тысяч евро. Об этом сообщил хорватский ресурс Klikaj.

    Согласно источнику, в контракте 19-летнего футболиста прописан пункт, по которому хорватский клуб получит 15% от последующей продажи игрока.

    Армейцы объявили о трансфере сегодня. По словам агента футболиста, ради ЦСКА его клиент отказал клубам из Италии, Испании и Хорватии.

    Ранее «Бомбардир» опубликовал интервью Бистровича о переходе в московский клуб.

    В текущем сезоне Бистрович принял участие в 12 матчах, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2018 19:35
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +10

      boniel++ 12 января 2018, 21:32

      Конечно ЦСКА нужны новые игроки,но если уровень этого парня такой же как у молодых армейцев,то это напрасные хлопоты.Нужны "бойцы",которые могут решать на поле результат,если будут брать,чтобы новички отбывали номер это всё печально.

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 12 января 2018, 21:18

      Ну как-то совсем странно...Что у него за уровень, если за него платят 500 тыс.? Просто неужели в России в ФНЛ нет россиян оцениваемых также? При этом ЦСКА еще везет Легионера...

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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 12 января 2018, 20:45

      Хорошее усиление длины скамейки - пригодится!

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 января 2018, 20:40

      15%? из цска так просто не уйти, если сами не выгонят

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > серега кашин 12 января 2018, 21:04

      Думбия, Вагнер Лав, Мусса, Олич...

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > Alex ostrov 12 января 2018, 22:55

      он тупое МЯСО не обьяснишь ему , а он и не поймёт

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 12 января 2018, 20:31

      500 тысяч... за выход в группу и 3 победы сколько там цска поднял... лямов 15 точно, правда деньги придут только летом.

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 12 января 2018, 20:30

      печаль.... ладно, впереди Лига европы... таким образом хотя бы просто расширяют скамейку... но надо защитник, лучше 2, а лучше 4. И нападающий один хотя бы.. Чтобы просто умел играл в футбол..

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset > DeStar 12 января 2018, 20:44

      В защите Пепе будет. Вроде нет предпосылок, что его не подпишут. Да и в клубе его все только за этот трансфер.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 12 января 2018, 20:09

      аж 500 тысяч на усиление кинул гинер ! щедрость и какие мощные перспективы у коней !

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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 января 2018, 20:02

      Олич посоветовал . А он плохого не скажет !

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 января 2018, 20:02

      Показатели не ахти! Неужели он сильнее своих воспитанников? Сумма, правда, не "аховая", может потому и купили, с последующей перепродажей!

      5
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 12 января 2018, 20:02

      На фоне трансферов других клубов рфпл это звучит издевательски.... Такое ощущение что ЦСКА играет в ПФЛ и готовит усиление к выходу в высшию лигу

      8
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > sobaka120982 12 января 2018, 20:05

      зато,если не заиграет,не так обидно...

      5
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > sobaka120982 12 января 2018, 21:51

      В ПФЛ на 500К евро клубы по 10 лет живут, так что не преувеличивай!

      0
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > sobaka120982 12 января 2018, 22:26

      Динамо развалили,теперь за ЦСКА взялись????Петицию фанаты ЦСКА должны писать....давайте все по 5 р,сбросимся,спасем команду...страна непуганых идиотов!!!!Фанаты остальных команд радуются...а зря,следующая команда может быть Ваша....поэтому в стране и нет футбола!!!!Команда-это проект,на котором боссы зарабатывают деньги,а мы болельщики нервные болячки!!!!Потом плюют нам в лицо и тратят бабки за границей!

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