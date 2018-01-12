В Хорватии сообщили сумму, которую ЦСКА заплатил за Бистровича

Полузащитник Кристиян Бистрович перешел из «Славен Белупо» в ЦСКА за 500 тысяч евро. Об этом сообщил хорватский ресурс Klikaj.

Согласно источнику, в контракте 19-летнего футболиста прописан пункт, по которому хорватский клуб получит 15% от последующей продажи игрока.

Армейцы объявили о трансфере сегодня. По словам агента футболиста, ради ЦСКА его клиент отказал клубам из Италии, Испании и Хорватии.

Ранее «Бомбардир» опубликовал интервью Бистровича о переходе в московский клуб.

В текущем сезоне Бистрович принял участие в 12 матчах, не отметившись результативными действиями.