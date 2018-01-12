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    Агент Бистровича — о переходе в ЦСКА: «Игрок отверг несколько предложений из Италии, Испании и Хорватии»

    Агент Филип Шелендич, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, прокомментировал переход полузащитника в московскую команду.

    «ЦСКА — очень серьезная команда, так что они следили за моим клиентом в течение всего сезона. Бистрович отверг несколько предложений из Италии, Испании и Хорватии, потому что хотел добиться большего именно в своем родном городе. Но руководство ЦСКА предложило ему отличные условия для развития карьеры и указало на перспективы.

    Это очень большой клуб, так что игрок видит огромный объем работы, который ему предстоит проделать. В то же время Кристиян сохраняет спокойствие и надеется приложить максимум усилий, чтобы оправдать веру клуба и как можно быстрее начать показывать результат», — сказал Шелендич.

    Контракт футболиста рассчитан до 2022 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.01.2018 18:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 января 2018, 12:38

      Хотелось бы конкретики, какие клубы? Если Беневенто и Алавес, тогда понятно почему он в ЦСКА перешел!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 12 января 2018, 20:01

      Парни,что воздух сотрясать? Скоро увидим кого купили.. кони хоть,кого-то купили, а Спартак до сих пор,бла-бла разводит

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Ruryu 13 января 2018, 10:35

      Кони купили за пару сотен, а Спартак за миллионы торгуется!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 12 января 2018, 19:47

      Всегда любил, как говорят, "им интересовали клубы испании и италии", только обычно в таких случаях это клубы серии С и сегунды Б...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2888

      absent32 12 января 2018, 19:42

      реклама? посмотрим на сколько он хорош!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 12 января 2018, 19:34

      Ну конечно мля...

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 12 января 2018, 19:23

      Решил поработать жеребцом.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 12 января 2018, 18:30

      Да кто это вообще такой? Новость подали как будто кони нового Месси подписали )))

      1
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      Рейтинг: +404

      tilham 12 января 2018, 18:14

      агенту больше заплатили в России, вот и весь секрет

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 12 января 2018, 18:11

      интересна сумма сделки, так ради интереса)

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 12 января 2018, 18:09

      Если всю воду слить, то сказанное означает - ЦСКА заплатил больше...

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