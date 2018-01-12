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  • Агент Бистровича — о переходе в ЦСКА: «Игрок отверг несколько предложений из Италии, Испании и Хорватии»

Агент Бистровича — о переходе в ЦСКА: «Игрок отверг несколько предложений из Италии, Испании и Хорватии»

12 января 2018, 18:06
11

Агент Филип Шелендич, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, прокомментировал переход полузащитника в московскую команду.

«ЦСКА — очень серьезная команда, так что они следили за моим клиентом в течение всего сезона. Бистрович отверг несколько предложений из Италии, Испании и Хорватии, потому что хотел добиться большего именно в своем родном городе. Но руководство ЦСКА предложило ему отличные условия для развития карьеры и указало на перспективы.

Это очень большой клуб, так что игрок видит огромный объем работы, который ему предстоит проделать. В то же время Кристиян сохраняет спокойствие и надеется приложить максимум усилий, чтобы оправдать веру клуба и как можно быстрее начать показывать результат», — сказал Шелендич.

Контракт футболиста рассчитан до 2022 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бистрович Кристиян
Комментарии (11)
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Тазит
1515769755
Если всю воду слить, то сказанное означает - ЦСКА заплатил больше...
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Аид666
1515769862
интересна сумма сделки, так ради интереса)
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tilham
1515770050
агенту больше заплатили в России, вот и весь секрет
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ufos73
1515771021
Да кто это вообще такой? Новость подали как будто кони нового Месси подписали )))
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DIDI 23
1515774188
Решил поработать жеребцом.
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yarik1_78
1515774860
Ну конечно мля...
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absent32
1515775358
реклама? посмотрим на сколько он хорош!!!
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DeStar
1515775624
Всегда любил, как говорят, "им интересовали клубы испании и италии", только обычно в таких случаях это клубы серии С и сегунды Б...
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Ruryu
1515776504
Парни,что воздух сотрясать? Скоро увидим кого купили.. кони хоть,кого-то купили, а Спартак до сих пор,бла-бла разводит
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Сильвербой
1515836300
Хотелось бы конкретики, какие клубы? Если Беневенто и Алавес, тогда понятно почему он в ЦСКА перешел!
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