Агент Бистровича — о переходе в ЦСКА: «Игрок отверг несколько предложений из Италии, Испании и Хорватии»

Агент Филип Шелендич, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, прокомментировал переход полузащитника в московскую команду.

«ЦСКА — очень серьезная команда, так что они следили за моим клиентом в течение всего сезона. Бистрович отверг несколько предложений из Италии, Испании и Хорватии, потому что хотел добиться большего именно в своем родном городе. Но руководство ЦСКА предложило ему отличные условия для развития карьеры и указало на перспективы.

Это очень большой клуб, так что игрок видит огромный объем работы, который ему предстоит проделать. В то же время Кристиян сохраняет спокойствие и надеется приложить максимум усилий, чтобы оправдать веру клуба и как можно быстрее начать показывать результат», — сказал Шелендич.

Контракт футболиста рассчитан до 2022 года.