Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бистрович: «Знаю, что Олич – легенда ЦСКА. Надеюсь тоже оставить след в истории команды»

Бистрович: «Знаю, что Олич – легенда ЦСКА. Надеюсь тоже оставить след в истории команды»

12 января 2018, 19:10
6

Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович дал первое интервью в качестве игрока московского клуба.

«Это великий день для меня. Стать частью такого клуба — большая честь и отличная возможность показать все, на что я способен. Настраиваюсь на предстоящую работу очень серьезно, хочу продемонстрировать весь свой потенциал.

Я родился в хорватском городе Копривница, какое-то время назад ЦСКА играл там с моим родным клубом, «Славеном Белупо». Тогда я был еще маленьким мальчиком, смотрел на армейских игроков как на суперзвезд и даже не мечтал однажды оказаться в этом клубе.

Прекрасно знаю и о том, что одним из легендарных игроков для ЦСКА является мой соотечественник Ивица Олич. Надеюсь тоже оставить заметный след в истории своей новой команды», – сказал 19-летний хорват.

Контракт Бистровича рассчитан до июня 2022 года.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Славен Белупо Бистрович Кристиян
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sobaka120982
1515776697
Дружечек тебе до Олича ого гоооооо,его в ЦСКА ни когда не забудут!
Ответить
volfrik
1515777745
Надеюсь будет такой же боец, всяко лучше того негра, который сейчас на сборах на просмотре
Ответить
Великий ЦСКА Москва
1515779512
Бистрович,удачи тебе в ПФК ЦСКА!
Ответить
NIK32RUS
1515783916
Как всегда без лишнего шума!
Ответить
Главные новости
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
2
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
2
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
1
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
13
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
5
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
5
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
4
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
13
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
5
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
5
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
12
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
9
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
24
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+