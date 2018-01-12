Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бистрович: «Знаю, что Олич – легенда ЦСКА. Надеюсь тоже оставить след в истории команды»

    Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович дал первое интервью в качестве игрока московского клуба.

    «Это великий день для меня. Стать частью такого клуба — большая честь и отличная возможность показать все, на что я способен. Настраиваюсь на предстоящую работу очень серьезно, хочу продемонстрировать весь свой потенциал.

    Я родился в хорватском городе Копривница, какое-то время назад ЦСКА играл там с моим родным клубом, «Славеном Белупо». Тогда я был еще маленьким мальчиком, смотрел на армейских игроков как на суперзвезд и даже не мечтал однажды оказаться в этом клубе.

    Прекрасно знаю и о том, что одним из легендарных игроков для ЦСКА является мой соотечественник Ивица Олич. Надеюсь тоже оставить заметный след в истории своей новой команды», – сказал 19-летний хорват.

    Контракт Бистровича рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2018 19:10
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +694

      NIK32RUS 12 января 2018, 22:05

      Как всегда без лишнего шума!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 12 января 2018, 20:51

      Бистрович,удачи тебе в ПФК ЦСКА!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 12 января 2018, 20:22

      Надеюсь будет такой же боец, всяко лучше того негра, который сейчас на сборах на просмотре

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > volfrik 12 января 2018, 20:46

      Как ты это оценил? Кто хуже, а кто лучше. По цвету кожи? Ты их в деле видел? И позиции у них разные.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik > shikari_ 12 января 2018, 22:51

      пока он не оденет правильные цвета, для меня он будет всего лишь негром, а негр по-определению хуже

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 12 января 2018, 20:04

      Дружечек тебе до Олича ого гоооооо,его в ЦСКА ни когда не забудут!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11