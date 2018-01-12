Бистрович: «Знаю, что Олич – легенда ЦСКА. Надеюсь тоже оставить след в истории команды»

Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович дал первое интервью в качестве игрока московского клуба.

«Это великий день для меня. Стать частью такого клуба — большая честь и отличная возможность показать все, на что я способен. Настраиваюсь на предстоящую работу очень серьезно, хочу продемонстрировать весь свой потенциал.

Я родился в хорватском городе Копривница, какое-то время назад ЦСКА играл там с моим родным клубом, «Славеном Белупо». Тогда я был еще маленьким мальчиком, смотрел на армейских игроков как на суперзвезд и даже не мечтал однажды оказаться в этом клубе.

Прекрасно знаю и о том, что одним из легендарных игроков для ЦСКА является мой соотечественник Ивица Олич. Надеюсь тоже оставить заметный след в истории своей новой команды», – сказал 19-летний хорват.

Контракт Бистровича рассчитан до июня 2022 года.