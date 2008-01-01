Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
4
5
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
7
3
2
25
11
14
24
11
7
2
2
25
13
12
23
12
6
3
3
21
14
7
21
12
5
4
3
16
11
5
19
11
5
3
3
18
15
3
18
13
5
1
7
16
27
-11
16
12
3
5
4
18
17
1
14
12
4
1
7
14
25
-11
13
13
3
2
8
14
21
-7
11
12
1
4
7
7
20
-13
7
Команда
2
3
4
5
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
15
4
11
18
7
5
2
0
16
3
13
17
5
4
1
0
13
5
8
13
6
3
2
1
9
4
5
11
6
3
2
1
7
3
4
11
6
3
0
3
10
13
-3
9
6
2
2
2
12
10
2
8
6
2
1
3
7
7
0
7
6
2
1
3
9
15
-6
7
6
0
3
3
4
8
-4
3
Команда
1
2
3
4
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
1
2
12
10
2
10
7
3
0
4
7
12
-5
9
6
2
2
2
9
8
1
8
5
2
1
2
9
8
1
7
6
1
3
2
6
7
-1
6
5
1
2
2
10
9
1
5
6
1
2
3
5
10
-5
5
7
1
1
5
7
14
-7
4
6
1
1
4
4
12
-8
4
6
1
1
4
3
12
-9
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире