- 17 февраля
- 17:20 «Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
- 24 августа 2021
- 09:36 Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ» 18
- 29 августа 2020
- 10:50 Фото «Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ 3
- 12 января 2018
- 16:59 Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961» 2
- 10:32 Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961» 7
- 7 июля 2016
- 21:10 Товарищеские матчи. «Краснодар» разгромил софийский ЦСКА, «Арсенал» обыграл «Истру 1961» 2
- 5 июля 2016
- 22:03 Федун: «В матче с «Истрой» основной состав «Спартака» слегка пижонил» 1
- 19:58 Товарищеские матчи. «Спартак» обыграл «Истру 1961», «Химки» уступили «Торпедо»