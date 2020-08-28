«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ

«Ротор» объявил о переходе голкипера «Истры 1961» Йосипа Чондрича.

Условия трансфера пока неизвестны. Контракт хорвата с волгоградским клубом рассчитан до конца сезона.

27-летний футболист выбрал себе 93-й игровой номер.

Чондрич – единственный вратарь-легионер в заявках 16 клубов РПЛ на этот сезон.