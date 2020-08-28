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    «Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ

    «Ротор» объявил о переходе голкипера «Истры 1961» Йосипа Чондрича.

    Условия трансфера пока неизвестны. Контракт хорвата с волгоградским клубом рассчитан до конца сезона.

    27-летний футболист выбрал себе 93-й игровой номер.

    Чондрич – единственный вратарь-легионер в заявках 16 клубов РПЛ на этот сезон.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ротора»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18047

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      На подходе полузащитник МоНдрич. )

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