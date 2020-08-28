«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ

На подходе полузащитник МоНдрич. )
«Ротор» объявил о переходе голкипера «Истры 1961» Йосипа Чондрича.
Условия трансфера пока неизвестны. Контракт хорвата с волгоградским клубом рассчитан до конца сезона.
27-летний футболист выбрал себе 93-й игровой номер.
Чондрич – единственный вратарь-легионер в заявках 16 клубов РПЛ на этот сезон.
ОФИЦИАЛЬНО: Йосип Чондрич стал игроком «Ротора»https://t.co/lgYEVzWjPHГолкипер будет выступать за сине-голубых под 93 номером.#ЗаРотор #РубисьЗаРотор pic.twitter.com/swcfL918va— CК «Ротор» (@RotorOfficial) August 28, 2020