Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Российский футболист дебютировал в чемпионате Хорватии

31 августа, 09:07
1

Полузащитник Кирилл Кравцов провел первый матч за «Динамо Загреб».

В гостевой встрече 5-го тура чемпионата Хорватии с «Истрой 1961» он вышел на замену на 62-й минуте при счете 2:1 в пользу хозяев. За оставшееся время россиянин нанес 1 неточный удар по воротам, отдал 22 паса, из которых 21 достиг цели.

«Динамо Загреб» сумело забить гол и свело игру к ничьей 2:2. Команда занимает в чемпионате 3-е место с 10 очками после 4 игр.

Кравцов перешел в хорватский клуб 17 августа на правах свободного агента.

  • Ранее он выступал за «Сочи», «Зенит» и «Нижний Новгород».
  • На счету 24-летнего хавбека 2 матча за сборную России против олимпийской сборной Египта.

Еще по теме:
Российский футболист забил 1-й гол за «Динамо Загреб»
В европейском клубе довольны футболистом из России: «Сделали правильный выбор»
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков 2
Источник: «Бомбардир»
Хорватия. Футбольная лига Динамо Загреб Истра 1961 Кравцов Кирилл
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Rabinovi_ch
1788157264
Удачи!
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
23:31
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
23:12
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
22:59
ЦСКА сделал 15-миллионное предложение по форварду
22:35
4
⚡️ «Локомотив» уволил Галактионова после 4 лет работы
22:19
16
Галактионов ответил на вопрос об отставке
22:01
2
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
27
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
10
Все новости
Все новости
Российский футболист забил 1-й гол за «Динамо Загреб»
4 октября
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
3 октября
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
3 октября
В европейском клубе довольны футболистом из России: «Сделали правильный выбор»
17 сентября
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
3 сентября
Российский футболист дебютировал в чемпионате Хорватии
31 августа
1
ФотоУчастник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Кравцов прокомментировал переход в европейский клуб
18 августа
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
17 августа
4
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
17 августа
8
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
17 августа
2
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
15 августа
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
12 августа
4
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
11 августа
9
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Официально прояснилось будущее 40-летнего Модрича
23 июля
2
ФотоКлуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Модрич принял важное решение по сборной Хорватии
9 июля
1
Тренер сборной Хорватии ушел в отставку
8 июля
2
Инсайдер сообщил, когда Модрич закончит карьеру
12 июня
3
Олич двумя словами ответил на потенциальное предложение от «Спартака»
27 апреля
3
40-летний Модрич пропустит остаток сезона
27 апреля
Олич раскритиковал руководство ЦСКА
27 апреля
3
Тудор совершил благородный поступок, уходя из «Тоттенхэма»
2 апреля
2
Тренер «Тоттенхэма» Тудор после поражения узнал о смерти отца
23 марта
1
ФотоМодрич сменил дислокацию «Золотого мяча»
21 марта
Тудор дал важную гарантию фанатам «Тоттенхэма»
23 февраля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+