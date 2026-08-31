Российский футболист дебютировал в чемпионате Хорватии

Полузащитник Кирилл Кравцов провел первый матч за «Динамо Загреб».
В гостевой встрече 5-го тура чемпионата Хорватии с «Истрой 1961» он вышел на замену на 62-й минуте при счете 2:1 в пользу хозяев. За оставшееся время россиянин нанес 1 неточный удар по воротам, отдал 22 паса, из которых 21 достиг цели.
«Динамо Загреб» сумело забить гол и свело игру к ничьей 2:2. Команда занимает в чемпионате 3-е место с 10 очками после 4 игр.
Кравцов перешел в хорватский клуб 17 августа на правах свободного агента.
- Ранее он выступал за «Сочи», «Зенит» и «Нижний Новгород».
- На счету 24-летнего хавбека 2 матча за сборную России против олимпийской сборной Египта.
Источник: «Бомбардир»