Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб

Экс-защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич перешел в «Хайдук» на правах свободного агента.

Он подписал с хорватским клубом контракт сроком до лета 2028 года.

Хаджикадунич принадлежал «Ростову» с 2018 по 2026 год. Этим летом у него закончился контракт с клубом РПЛ.

10 марта 2022 года он вместе с другими легионерами клуба воспользовался правом ФИФА приостановить контракт с «Ростовом» без компенсации. С тех пор он поиграл на правах аренды в «Мальме», «Мальорке», «Гамбурге» и «Сампдории».

28-летний Хаджикадунич родился в Швеции и играл за ее юношеские сборные, но на взрослом уровне выступает за национальную команду Боснии и Герцеговины. На ЧМ-2026 он провел 1 игру и забил 1 гол.

В прошлом сезоне он провел за «Сампдорию» 28 матчей, сделал 1 ассист.

В составе «Ростова» Хаджикадунич в 69 встречах забил 3 мяча и отдал 1 голевой пас.

Ранее 20-летний полузащитник «Ростова» Инароко Тутов перешел в «Спартак-Нальчик». Также вторую команду желто-синих пополнил хавбек Георгий Кашеев, ранее игравший за «Зенит-2» и молодежку питерцев. Он провел 2 товарищеских матча за первую команду петербуржцев в 2024 году.