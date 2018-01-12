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    Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»

    Хорватский футбольный клуб «Истра 1961» может перейти в собственность совладельцев московского «Спартака», сообщает Sportarena.hr. В данный момент ведутся переговоры, в которых российская сторона участвует через сербских посредников.

    Стоит отметить, что на данный момент президентом хорватского клуба является российский предприниматель Михаил Щеглов. «Истра» находится в тяжелом финансовом состоянии, поэтому в руководстве ищут варианты выхода из кризиса.

    Из-за проблем с финансами команду покидают игроки, за счет чего «Истра» находится на грани вылета во вторую лигу. Поиски нового владельца длятся уже несколько месяцев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2018 10:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +223

      Cupota 12 января 2018, 17:23

      И на какой позиции в "Спартаке" будет выходить этот клуб? Левым полунападающим защитником?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 11:38

      Лучше бы помогли Кубани или Амкару а они все в чужие клубы вкладываются видимо интерес не только спортивный.

      6
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 января 2018, 11:11

      Интересно, кроме спасения, какую ещё цель преследовали при реализации этой сделки??.. Какой спортивный и финансовый смысл?... База, плацдарм, перспективы или иное?!...

      4
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > insider_retro 12 января 2018, 11:13

      все перечисленное))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 января 2018, 11:08

      Патриоты собрались на съ...б в Хорватию?))) А вы тут держитесь :)))

      2
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 12 января 2018, 10:51

      Вот в России так всегда....свой футбол загибается, а мы будем спасать одному богу известный клуб из Хорватии. БИНГО!

      5
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > SunRomeS 12 января 2018, 11:00

      ну это командное дело..а че пусть забирают))

      0
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