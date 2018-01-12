Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»

Хорватский футбольный клуб «Истра 1961» может перейти в собственность совладельцев московского «Спартака», сообщает Sportarena.hr. В данный момент ведутся переговоры, в которых российская сторона участвует через сербских посредников.

Стоит отметить, что на данный момент президентом хорватского клуба является российский предприниматель Михаил Щеглов. «Истра» находится в тяжелом финансовом состоянии, поэтому в руководстве ищут варианты выхода из кризиса.

Из-за проблем с финансами команду покидают игроки, за счет чего «Истра» находится на грани вылета во вторую лигу. Поиски нового владельца длятся уже несколько месяцев.