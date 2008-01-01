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    Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»

    Нападающий хорватской «Истры» Сердер Сердеров, ранее выступавший за «Анжи» и «Енисей», объяснил, почему не хочет возвращаться в РПЛ.

    — Почему не остался в России? Неужели не было предложений?

    — После «Енисея» понял: если играть в России, то только в команде из первой восьмерки РПЛ. Никогда не буду играть в России в командах ниже уровнем.

    Два-три раза была возможность приехать в Россию, предложения были из клубов нижней части таблицы. Я сразу говорил «нет» и просил агента искать что-то в Европе.

    Плюс вопрос стиля лиги — мне больше подходит тот, где есть пространства, атаки, а в России долго был закрытый футбол в пять защитников. Только сейчас начались какие-то изменения.

    • Сердеров — воспитанник ЦСКА.
    • В этом сезоне он провел 2 матча в чемпионате Хорватии.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +169

      Sancool 28 секунд назад

      Главная новость ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12704

      Skull_Boy 30 минут назад

      Ну правильно лучше седеть на банке в лошпедском клубе в Хорватии и вообще ты кто такой

      0
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      Рейтинг: +918

      DemSerg > Skull_Boy 1 минуту назад

      наши клубы тоже все лошпедские насквозь. в еврокубках это особенно очевидно.

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