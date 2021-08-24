Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»

Нападающий хорватской «Истры» Сердер Сердеров, ранее выступавший за «Анжи» и «Енисей», объяснил, почему не хочет возвращаться в РПЛ.

— Почему не остался в России? Неужели не было предложений?

— После «Енисея» понял: если играть в России, то только в команде из первой восьмерки РПЛ. Никогда не буду играть в России в командах ниже уровнем.

Два-три раза была возможность приехать в Россию, предложения были из клубов нижней части таблицы. Я сразу говорил «нет» и просил агента искать что-то в Европе.

Плюс вопрос стиля лиги — мне больше подходит тот, где есть пространства, атаки, а в России долго был закрытый футбол в пять защитников. Только сейчас начались какие-то изменения.