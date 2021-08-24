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  • Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»

Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»

24 августа 2021, 09:36
17

Нападающий хорватской «Истры» Сердер Сердеров, ранее выступавший за «Анжи» и «Енисей», объяснил, почему не хочет возвращаться в РПЛ.

— Почему не остался в России? Неужели не было предложений?

— После «Енисея» понял: если играть в России, то только в команде из первой восьмерки РПЛ. Никогда не буду играть в России в командах ниже уровнем.

Два-три раза была возможность приехать в Россию, предложения были из клубов нижней части таблицы. Я сразу говорил «нет» и просил агента искать что-то в Европе.

Плюс вопрос стиля лиги — мне больше подходит тот, где есть пространства, атаки, а в России долго был закрытый футбол в пять защитников. Только сейчас начались какие-то изменения.

  • Сердеров — воспитанник ЦСКА.
  • В этом сезоне он провел 2 матча в чемпионате Хорватии.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Истра 1961 Сердеров Сердер
Комментарии (17)
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Skull_Boy
1629788007
Ну правильно лучше седеть на банке в лошпедском клубе в Хорватии и вообще ты кто такой
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general.lizyukov
1629793195
Восьмерки? У нас пятерки-то не наберется, откуда он восемь топ-клубов насчитал?
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DOCTOR PENALTY
1629793832
Значит повезло ТОП-8 РПЛ.)
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Snek
1629797103
Да а кому он тут нужен? Его уровень - это ФНЛ!
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Garrincha58
1629800146
возомнил из себя роналду блин
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Маленький
1629803594
Что не сразу в Зенит и лигу чемпионов?
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Завулон new new
1629805806
- Никогда, никогда Воробьянинов не протягивал руку... - Так протянете ноги, старый дуралей(с)
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vladimir-7
1629806588
Сердеров всё просердерил везде и даже перепутал 8 топ-кубов РПЛ с 8 топ-клубами ПФЛ
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Hektor 84
1629820755
Ипать как будто он всю карьеру в топ клубах провёл)))
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Бухбух
1629829676
Как только лимит отменят, наши футболеры будут играть в командах уровня Истры.
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