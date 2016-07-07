Товарищеские матчи. «Краснодар» разгромил софийский ЦСКА, «Арсенал» обыграл «Истру 1961»

В товарищеском матче «Краснодар» разгромил ЦСКА из Софии со счетом 5:2. В составе победителей два гола забил Маурисио Перейра, по одному разу отличились Вандерсон, Ари и Рикардо Лаборде. За болгарский клуб забивали Густаво Кулма и Кирил Десподов.

В другой встрече «Арсенал» оказался сильнее «Истры 1961».

Товарищеские матчи

ЦСКА (Болгария) – Краснодар (Россия) – 2:5 (2:1)

Голы: 1:0 – Кулма, 13; 2:0 – Десподов (с пенальти), 25; 2:1 – Вандерсон, 28; 2:2 – Перейра (с пенальти), 49, 2:3 – Перейра, 51; 2:4 – Ари, 75; 2:5 – Лаборде ( с пенальти), 85.

Арсенал (Россия) – Истра 1961 (Хорватия) – 1:0

Гол: 1:0 – Стеклов, 87.