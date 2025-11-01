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Хорватия. Футбольная лига
Команды
Славен Белупо
Новости
€ 1,75 млн
Славен Белупо - новости команды
Копривница
Хорватия. Футбольная лига
Стадион:
Градски
Сайт:
http://www.nk-slaven-belupo.hr/
Тренер:
Иван Раделич
Состав
Новости
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
Фото
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Терюшков: «Химки» близки к подписанию полузащитника «Славена» Главчича»
2022.01.13 14:15
Фото
«Бавария» подписала 16-летнего хорвата Звонарека
2021.09.10 12:20
Sport24: Шарлия покинул ЦСКА по собственной инициативе
2020.01.18 15:30
Фото
Шарлия, арендованный у «Славена», попрощался с ЦСКА
2020.01.18 15:16
15
Шарлия – о переходе в ЦСКА: «Огромный шаг вперед в моей карьере»
2019.06.29 22:48
3
«Славен Белупо» подтвердил переход Шарлии в ЦСКА
2019.06.29 20:36
1
«Спорт-Экспресс»: аренда Шарлии обойдется ЦСКА в 150 тысяч евро. Сумма выкупа игрока – 750
2019.06.29 17:52
5
«Чемпионат»: ЦСКА договорился со «Славен Белупо» об аренде Шарлии на год с правом выкупа
2019.06.29 14:36
1
Шарлия подтвердил, что будет выступать за ЦСКА на правах аренды
2019.06.28 07:10
2
Фото
Хорватский защитник Шарлия примет участие в сборе ЦСКА
2019.06.25 18:47
4
Журналист Панков: ЦСКА арендует с правом выкупа хорватского защитника Шарлию
2019.06.21 18:20
8
«Рейнджерс» договорился со «Славен Белупо» о трансфере Катича. Игроком интересовался «Спартак»
2018.06.12 15:17
8
«Рейнджерс» включился в борьбу за Катича. Игроком интересуется «Спартак»
2018.06.11 22:59
3
Представитель Катича: «Спартак»? Все выглядит так, будто игрок действительно покинет «Славен Белупо»
2018.06.10 17:47
8
«Спартак» может купить защитника «Славен Белупо»
2018.06.10 14:51
19
«Динамо» хочет купить нападающего сборной Македонии
2018.06.03 12:27
1
Видео
Бистрович – о первой тренировке в ЦСКА: «Мечтать не мог, что окажусь рядом с такими звездами»
2018.01.13 01:45
9
Бистрович – первая покупка ЦСКА с февраля 2015 года
2018.01.13 01:00
12
Созин: «Не могу сказать, что Бистрович – это игрок для основы ЦСКА»
2018.01.12 20:50
8
В Хорватии сообщили сумму, которую ЦСКА заплатил за Бистровича
2018.01.12 19:35
22
Бистрович: «Знаю, что Олич – легенда ЦСКА. Надеюсь тоже оставить след в истории команды»
2018.01.12 19:10
6
Фото
Бистрович стал игроком ЦСКА
2018.01.12 17:48
38
Плетикоса: «Бистрович очень перспективный игрок. Он сможет быстро адаптироваться к игре ЦСКА»
2018.01.10 13:27
8
ЦСКА близок к подписанию 19-летнего хорватского полузащитника
2018.01.10 01:43
14
Хавбек «Славен Белупо» Бистрович может пополнить состав ЦСКА
2018.01.08 15:55
25
1
2
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