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    «Чемпионат»: ЦСКА договорился со «Славен Белупо» об аренде Шарлии на год с правом выкупа

    ЦСКА достиг соглашения со «Славен Белупо» по вопросу перехода в московский клуб защитника Звонимира Шарлии.

    По информации «Чемпионата», армейцы арендуют 22-летнего футболиста на один сезон с правом выкупа. Хорват уже заключил личное соглашение с ЦСКА.

    В сезоне-2018/19 Шарлия провел за «Славен Белупо» 33 матча во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Команда финишировала на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Хорватии.

    Шарлия подтвердил, что будет выступать за ЦСКА на правах аренды

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +927

      Derzkiy1 1 час назад

      Армейцы говна не купят

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