«Чемпионат»: ЦСКА договорился со «Славен Белупо» об аренде Шарлии на год с правом выкупа

ЦСКА достиг соглашения со «Славен Белупо» по вопросу перехода в московский клуб защитника Звонимира Шарлии.

По информации «Чемпионата», армейцы арендуют 22-летнего футболиста на один сезон с правом выкупа. Хорват уже заключил личное соглашение с ЦСКА.

В сезоне-2018/19 Шарлия провел за «Славен Белупо» 33 матча во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Команда финишировала на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Хорватии.

Шарлия подтвердил, что будет выступать за ЦСКА на правах аренды