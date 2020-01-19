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Аль-Шахания
Звонимир Шарлия
€ 1,50 млн
Звонимир Шарлия
Аль-Шахания
29 августа 1996 (30)
#31 | Защитник
189 см
Хорватия
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Трансферы
Экс-защитник ЦСКА Шарлия дебютировал за «Касымпашу». Его команда проиграла 0:6
2020.01.19 20:53
Шарлия стал игроком турецкой «Касымпаши»
2020.01.18 17:26
Sport24: Шарлия покинул ЦСКА по собственной инициативе
2020.01.18 15:30
Фото
Шарлия, арендованный у «Славена», попрощался с ЦСКА
2020.01.18 15:16
15
Шарлия: «ЦСКА мог забить «Динамо» пять голов, но дерьмо случается»
2019.10.27 19:51
15
Фото
«ЦСКА, вперед!». Бистрович, Бийол, Шарлия посетили матч баскетбольной Евролиги ЦСКА – «Химки»
2019.10.17 21:38
Шарлия: «У «Ростова» был автобус в штрафной. Они умны, но ЦСКА лучше»
2019.10.06 19:31
34
Кучаев, Шарлия, Дивеев – в старте ЦСКА на матч с «Эспаньолом»
2019.10.03 18:45
20
Помазун, Тикнизян, Шарлия – в старте ЦСКА на матч с «Аланией». Чалов остался в запасе
2019.09.25 16:58
3
Шарлия полетел с ЦСКА на игру с «Лудогорцом», Гогуа – нет
2019.09.18 11:00
7
ЦСКА: у Шарлия и Гогуа травмы правого бедра
2019.09.16 19:43
8
ЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника Елеева
2019.09.16 13:47
3
«Чемпионат»: защитник ЦСКА Шарлия избежал серьезной травмы
2019.09.16 11:34
1
Помазун, Шарлия, Лукас Сантос – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Араратом»
2019.09.09 11:48
1
Шарлия: «Влашич – наш Эден Азар, только не толстый»
2019.08.30 15:40
4
Шарлия: «Конечно, я боюсь Акинфеева»
2019.08.30 13:14
4
Набабкин получил травму в первом тайме матча с «Ахматом». Вместо него вышел Шарлия
2019.08.25 17:09
1
Шарлия: «Фернандес может легко играть в «Реале» или «Барселоне» прямо сейчас. Марио – Месси правой бровки»
2019.08.11 13:50
11
Давиташвили, Микелтадзе, Кьяртанссон – в основе «Рубина» на матч с ЦСКА; Шарлия, Дивеев, Бистрович сыграют у гостей
2019.08.04 17:45
3
Шарлия – о поражении от «Крыльев Советов»: «Хочу извиниться перед болельщиками ЦСКА»
2019.07.15 17:08
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Бабаев: «Думаю, мы еще постараемся усилить ЦСКА. Смотрим еще одного игрока в линию атаки»
2019.07.07 14:22
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Шарлия: «ЦСКА – крупнейший клуб России с большой историей и лучшими фанатами»
2019.07.02 23:45
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Ребров, З. Бакаев, Адриано – в старте «Спартака» на матч с ЦСКА; Помазун, Шарлия, Нисимура сыграют у гостей
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