ЦСКА: у Шарлия и Гогуа травмы правого бедра

ЦСКА озвучил диагнозы травмированных защитников Звонимира Шарлия и Седрика Гогуа.

«У Шарлия диагностирована травма мягких тканей передней поверхности правого бедра, а у Гогуа – повреждение одной из приводящих мышц правого бедра», – говорится в заявлении на официальном сайте армейцев.

Сроки восстановления хорвата и ивуарийца пока неизвестны. Клуб сообщит о них позднее.