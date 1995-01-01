ЦСКА: у Шарлия и Гогуа травмы правого бедра

Ну что, придется Елееву давать шанс всей жизни? Пара Дивеев и Елеев (+ Магнуссон) - это было настолько же рискованно, насколько хорошо звучит. Ну, или придется переходить на 4, Магнуссон с Дивеевым в центре, а Кучаева пробовать в роли левого защитника.
ЦСКА озвучил диагнозы травмированных защитников Звонимира Шарлия и Седрика Гогуа.
«У Шарлия диагностирована травма мягких тканей передней поверхности правого бедра, а у Гогуа – повреждение одной из приводящих мышц правого бедра», – говорится в заявлении на официальном сайте армейцев.
Сроки восстановления хорвата и ивуарийца пока неизвестны. Клуб сообщит о них позднее.
- Оба футболиста травмировались во время воскресного матча с «Тамбовом».
- По информации «Чемпионата», Шарлия избежал серьезного повреждения и вскоре вернется в строй.
- Sport24 сообщает, что Гогуа выбыл на несколько недель.
- ЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника Елеева.