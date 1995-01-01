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    ЦСКА: у Шарлия и Гогуа травмы правого бедра

    ЦСКА озвучил диагнозы травмированных защитников Звонимира Шарлия и Седрика Гогуа.

    «У Шарлия диагностирована травма мягких тканей передней поверхности правого бедра, а у Гогуа – повреждение одной из приводящих мышц правого бедра», – говорится в заявлении на официальном сайте армейцев.

    Сроки восстановления хорвата и ивуарийца пока неизвестны. Клуб сообщит о них позднее.

    • Оба футболиста травмировались во время воскресного матча с «Тамбовом».
    • По информации «Чемпионата», Шарлия избежал серьезного повреждения и вскоре вернется в строй.
    • Sport24 сообщает, что Гогуа выбыл на несколько недель.
    • ЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника Елеева.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3340

      Viper for CSKA 16 секунд назад

      Ну что, придется Елееву давать шанс всей жизни? Пара Дивеев и Елеев (+ Магнуссон) - это было настолько же рискованно, насколько хорошо звучит. Ну, или придется переходить на 4, Магнуссон с Дивеевым в центре, а Кучаева пробовать в роли левого защитника.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1838

      Nerlinger 7 минут назад

      Тренера по физкультуре нажобно менять видимо ....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +753

      Niko 30 минут назад

      Пипец какая попа с защитниками. Даже не припомню ничего подобного

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