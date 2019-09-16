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    Sport24: Гогуа выбыл на несколько недель

    Защитник ЦСКА Седрик Гогуа, получивший травму в матче 9-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:0), пропустит несколько недель.

    У Гогуа диагностировано повреждение задней поверхности бедра, сообщает Sport24.

    Защитник не сможет помочь армейцам в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем», который пройдет 19 сентября.

    • В матче с «Тамбовом», кроме Гогуа, получил повреждение защитник Звонимир Шарлия. Его участие в матче против «Лудогорца» пока под вопросом.
    • После игры с тамбовчанами ЦСКА включил в заявку на сезон РПЛ защитника молодежной команды армейцев Максима Елеева.
    • Гогуа перешел в ЦСКА из «Тамбова» летом этого года. Сумма трансфера составила 400 тысяч евро.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +500

      dimag 5 минут назад

      3_х ведущих игроков потеряли, перед Краснодаром, Гогуа еще и на ЛЕ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +114

      igorek25 32 минуты назад

      Регулярные травмы, что бы не говорили, наверняка связаны с упущениями тренерского штаба и медицинского штаба. Только наши , как на конвейере , их получают с печальной регулярностью.

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