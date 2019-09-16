Sport24: Гогуа выбыл на несколько недель

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа, получивший травму в матче 9-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:0), пропустит несколько недель.

У Гогуа диагностировано повреждение задней поверхности бедра, сообщает Sport24.

Защитник не сможет помочь армейцам в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем», который пройдет 19 сентября.