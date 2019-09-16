Sport24: Гогуа выбыл на несколько недель

3_х ведущих игроков потеряли, перед Краснодаром, Гогуа еще и на ЛЕ.
Защитник ЦСКА Седрик Гогуа, получивший травму в матче 9-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:0), пропустит несколько недель.
У Гогуа диагностировано повреждение задней поверхности бедра, сообщает Sport24.
Защитник не сможет помочь армейцам в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем», который пройдет 19 сентября.
- В матче с «Тамбовом», кроме Гогуа, получил повреждение защитник Звонимир Шарлия. Его участие в матче против «Лудогорца» пока под вопросом.
- После игры с тамбовчанами ЦСКА включил в заявку на сезон РПЛ защитника молодежной команды армейцев Максима Елеева.
- Гогуа перешел в ЦСКА из «Тамбова» летом этого года. Сумма трансфера составила 400 тысяч евро.