Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    «Чемпионат»: защитник ЦСКА Шарлия избежал серьезной травмы

    Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия доигрывал матч 9-го тура РПЛ против «Тамбова» с травмой.

    По информации «Чемпионата», повреждение не носит серьезного характера.

    Сообщается, что речь идет о небольшом мышечном растяжении.

    Тем не менее, участие хорвата в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца» пока под вопросом.

    • 23-летний Шарлия перешел в ЦСКА минувшим летом на правах аренды.
    • На его счету шесть сыгранных матчей в составе армейцев.
    • Игра между «Лудогорцем» и ЦСКА состоится в четверг, 19 сентября, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:34
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73719
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru