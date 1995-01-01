«Чемпионат»: защитник ЦСКА Шарлия избежал серьезной травмы

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия доигрывал матч 9-го тура РПЛ против «Тамбова» с травмой.
По информации «Чемпионата», повреждение не носит серьезного характера.
Сообщается, что речь идет о небольшом мышечном растяжении.
Тем не менее, участие хорвата в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца» пока под вопросом.
- 23-летний Шарлия перешел в ЦСКА минувшим летом на правах аренды.
- На его счету шесть сыгранных матчей в составе армейцев.
- Игра между «Лудогорцем» и ЦСКА состоится в четверг, 19 сентября, в 22:00 по московскому времени.