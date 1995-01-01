«Чемпионат»: защитник ЦСКА Шарлия избежал серьезной травмы

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия доигрывал матч 9-го тура РПЛ против «Тамбова» с травмой.

По информации «Чемпионата», повреждение не носит серьезного характера.

Сообщается, что речь идет о небольшом мышечном растяжении.

Тем не менее, участие хорвата в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца» пока под вопросом.