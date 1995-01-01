ЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника Елеева

Московский ЦСКА включил в заявку на сезон РПЛ защитника молодежной команды армейцев Максима Елеева.
Сейчас в составе ЦСКА травмированы защитники Седрик Гогуа, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин и Виктор Васин. Звонимир Шарлия получил небольшое повреждение в матче с «Тамбовом» (2:0), его участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца» пока под вопросом.
- В молодежном первенстве в этом сезоне Елеев провел 9 матчей, результативными действиями не отметился.
- Елеев играл за основной состав ЦСКА в товарищеском матче с «Араратом» (6:0) и забил гол.