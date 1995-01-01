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    ЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника Елеева

    Московский ЦСКА включил в заявку на сезон РПЛ защитника молодежной команды армейцев Максима Елеева.

    Сейчас в составе ЦСКА травмированы защитники Седрик Гогуа, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин и Виктор Васин. Звонимир Шарлия получил небольшое повреждение в матче с «Тамбовом» (2:0), его участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца» пока под вопросом.

    • В молодежном первенстве в этом сезоне Елеев провел 9 матчей, результативными действиями не отметился.
    • Елеев играл за основной состав ЦСКА в товарищеском матче с «Араратом» (6:0) и забил гол.

    Источник: сайт РПЛ

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