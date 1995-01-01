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    «Славен Белупо» подтвердил переход Шарлии в ЦСКА

    «Славен Белупо» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в ЦСКА.

    Хорватский клуб не раскрыл детали сделки. По информации «СЭ», речь идет о годичной аренде за 150 тысяч евро с правом выкупа за 750 тысяч.

    22-летний футболист с 25 июня находится в расположении ЦСКА на сборе в Австрии и тренируется с командой.

    • В минувшем сезоне игрок провел 33 матча за «Славен Белупо» и сделал две результативные передачи.
    • Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.

    Источник: Официальный сайт «Славен Белупо»

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    Сегодня, 20:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +532

      CSKA57 2 минуты назад

      Будем надеяться, что будет играть лучше Бекао!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      FENIX-SL 32 минуты назад

      хорватский гэнг
      это хорошо

      0
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