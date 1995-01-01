«Славен Белупо» подтвердил переход Шарлии в ЦСКА

«Славен Белупо» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в ЦСКА.

Хорватский клуб не раскрыл детали сделки. По информации «СЭ», речь идет о годичной аренде за 150 тысяч евро с правом выкупа за 750 тысяч.

22-летний футболист с 25 июня находится в расположении ЦСКА на сборе в Австрии и тренируется с командой.