«Славен Белупо» подтвердил переход Шарлии в ЦСКА

Будем надеяться, что будет играть лучше Бекао!
«Славен Белупо» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в ЦСКА.
Хорватский клуб не раскрыл детали сделки. По информации «СЭ», речь идет о годичной аренде за 150 тысяч евро с правом выкупа за 750 тысяч.
22-летний футболист с 25 июня находится в расположении ЦСКА на сборе в Австрии и тренируется с командой.
- В минувшем сезоне игрок провел 33 матча за «Славен Белупо» и сделал две результативные передачи.
- Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.