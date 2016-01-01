Хорватский защитник Шарлия примет участие в сборе ЦСКА

Сегодня футболисты ЦСКА прилетели в Австрию, где пройдет предсезонный сбор команды.

В сборе примет участие защитник «Славен Белупо» Звонимир Шарлия. Об этом сообщает официальный твиттер армейцев.

Параллельно ЦСКА будет вести переговоры о трансфере 22-летнего хорвата.

Ранее стало известно, что ЦСКА арендует Шарлию с правом последующего выкупа.