Хорватский защитник Шарлия примет участие в сборе ЦСКА

Бистрович тоже из Славена переходил
Сегодня футболисты ЦСКА прилетели в Австрию, где пройдет предсезонный сбор команды.
В сборе примет участие защитник «Славен Белупо» Звонимир Шарлия. Об этом сообщает официальный твиттер армейцев.
Параллельно ЦСКА будет вести переговоры о трансфере 22-летнего хорвата.
Ранее стало известно, что ЦСКА арендует Шарлию с правом последующего выкупа.
- В минувшем сезоне игрок провел 33 матча за «Славен Белупо» и сделал две результативные передачи.
- Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.