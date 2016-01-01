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    Хорватский защитник Шарлия примет участие в сборе ЦСКА

    Сегодня футболисты ЦСКА прилетели в Австрию, где пройдет предсезонный сбор команды.

    В сборе примет участие защитник «Славен Белупо» Звонимир Шарлия. Об этом сообщает официальный твиттер армейцев.

    Параллельно ЦСКА будет вести переговоры о трансфере 22-летнего хорвата.

    Ранее стало известно, что ЦСКА арендует Шарлию с правом последующего выкупа.

    • В минувшем сезоне игрок провел 33 матча за «Славен Белупо» и сделал две результативные передачи.
    • Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.

    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6322

      Skull_Boy 1 минуту назад

      Бистрович тоже из Славена переходил

      0
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      Рейтинг: +5

      faze79 34 минуты назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 15 матчей и 12 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " faze ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - bet-tennis.com

      0
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      Рейтинг: +757

      Стаz 1 час назад

      ЦСКА как всегда очень поступательны, уже который раз смотрят молодого игрока на протяжении полусезона, а потом принимают решение. Я так понимаю замена Бекао по позиции.

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