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    Журналист Панков: ЦСКА арендует с правом выкупа хорватского защитника Шарлию

    Журналист «Чемпионата» Андрей Панков сообщил, что центральный защитник «Славен Белупо» Звонимир Шарлия продолжит карьеру в России.

    22-летнего футболиста арендует ЦСКА. У московского клуба будет право выкупа хорвата.

    Армейцы подпишут Шарлию по личной просьбе главного тренера команды Виктора Гончаренко.

    По информации хорватского новостного портала Epodravina, в субботу ожидается медосмотр игрока в Австрии, после чего стороны подпишут контракт.

    • В минувшем сезоне Шарлия провел 33 матча за «Славен Белупо» и сделал две результативные передачи.
    • Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.

    Источник: Твиттер журналиста Андрея Панкова

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    Сегодня, 18:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +274

      Simbirsk 25 минут назад

      По Бекао значит не договорились

      0
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      ...
      Рейтинг: +424

      Boeung777 > Simbirsk 20 минут назад

      Да, видимо нашли замену Бекао

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