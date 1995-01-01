Журналист Панков: ЦСКА арендует с правом выкупа хорватского защитника Шарлию

По Бекао значит не договорились
Журналист «Чемпионата» Андрей Панков сообщил, что центральный защитник «Славен Белупо» Звонимир Шарлия продолжит карьеру в России.
22-летнего футболиста арендует ЦСКА. У московского клуба будет право выкупа хорвата.
Армейцы подпишут Шарлию по личной просьбе главного тренера команды Виктора Гончаренко.
По информации хорватского новостного портала Epodravina, в субботу ожидается медосмотр игрока в Австрии, после чего стороны подпишут контракт.
- В минувшем сезоне Шарлия провел 33 матча за «Славен Белупо» и сделал две результативные передачи.
- Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.