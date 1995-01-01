Журналист Панков: ЦСКА арендует с правом выкупа хорватского защитника Шарлию

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков сообщил, что центральный защитник «Славен Белупо» Звонимир Шарлия продолжит карьеру в России.

22-летнего футболиста арендует ЦСКА. У московского клуба будет право выкупа хорвата.

Армейцы подпишут Шарлию по личной просьбе главного тренера команды Виктора Гончаренко.

По информации хорватского новостного портала Epodravina, в субботу ожидается медосмотр игрока в Австрии, после чего стороны подпишут контракт.