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    Шарлия, арендованный у «Славена», попрощался с ЦСКА

    Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия попрощался с московским клубом.

    «Я наслаждался каждой секундой с вами. Спасибо и удачи», – написал Шарлия.

    • Права на Шарлию принадлежат «Славену Белупо», у которого игрок и был арендован до лета 2020 года.
    • В этом сезоне хорватский защитник провел за ЦСКА 14 матчей во всех турнирах.

    Источник: инстаграм Звонимира Шарлии

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    18.01.2020 15:16
    Комментарии14
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      Рейтинг: +13520

      bset 29 минут назад

      Красавец, что сказать. Не сидел, не ждал обещанного времени, ни на что не надеялся. Свои интересы в первую очередь. Быстро собрал вещи и поехал в другом месте искать продолжение карьеру. Остается только пожелать удачи и заиграть на топ-уровне.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +75176

      zigbert 4 часа назад

      Игрок еще молодой. Но сидеть в запасе видимо надоело.

      1
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      Рейтинг: +11278

      vka1970 6 часов назад

      Денег нет, но вы держитесь........
      Хорошего Вам настроения.

      3
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      Рейтинг: +1875

      swot1205 7 часов назад

      и тебе удачи

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5872

      BRO_football 8 часов назад

      Понятное дело. Сколько можно на лавке сидеть? Либо давайте игровое время, либо отпускайте обратно в свой клуб. А то сами не пользуйтесь и другим не даёте. Шарлия всё правильно сделал.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4167

      Viper for CSKA 8 часов назад

      Жаль, лучше бы Гогуа сплавили. Да и Васину с Набабкиным на выход пора.

      6
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      ...
      Рейтинг: +7859

      Skull_Boy > Viper for CSKA 8 часов назад

      Нигер останется, а эти двое летом на выход и это уже известно давно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1027

      Jhon1989 8 часов назад

      Самое интересное что все уходят. А прихода похоже так и не ожидается,как вы ребятишки играть собираетесь...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11170

      vladimir-7 > Jhon1989 3 часа назад

      Отпускают тех, кого ЦСКА проверил и принял решение, что
      от них пользы не будет. А вот приобретать новых игроков
      необходимо осторожно и внимательно, особенно подающих
      надежды игроков, а не просто купить игроков ради покупки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1474

      STAFOR13 8 часов назад

      Еще бы "одного из лучших" Селюка, Гогуа сплавить и купить нормального и опытного на его место

      1
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      Рейтинг: +449

      СвинкаСправедливости 9 часов назад

      А разговоров-то было...

      1
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      Рейтинг: +858

      shikari__ > СвинкаСправедливости 9 часов назад

      разговоры в студию, новым Каннаваро вроде не называли. что ты слышал?

      2
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      Рейтинг: +449

      СвинкаСправедливости > shikari__ 7 часов назад

      Конкретно он там гнал перед дерби со Спартаком, возвышал Армейцев и постоянно высказывал своё мнение о соперниках, излишне самоуверенно.

      1
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      Рейтинг: +858

      shikari__ > СвинкаСправедливости 6 часов назад

      так это практически каждый игрок так себя ведет)

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