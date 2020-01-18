Шарлия, арендованный у «Славена», попрощался с ЦСКА

Красавец, что сказать. Не сидел, не ждал обещанного времени, ни на что не надеялся. Свои интересы в первую очередь. Быстро собрал вещи и поехал в другом месте искать продолжение карьеру. Остается только пожелать удачи и заиграть на топ-уровне.
Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия попрощался с московским клубом.
«Я наслаждался каждой секундой с вами. Спасибо и удачи», – написал Шарлия.
- Права на Шарлию принадлежат «Славену Белупо», у которого игрок и был арендован до лета 2020 года.
- В этом сезоне хорватский защитник провел за ЦСКА 14 матчей во всех турнирах.