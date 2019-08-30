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    Шарлия: «Конечно, я боюсь Акинфеева»

    Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал о своем отношении к капитану команды Игорю Акинфееву.

    «Ну конечно, я боюсь Акинфеева. А что? Ты и должен бояться таких легенд, как Игорь. Он все для ЦСКА, тащит команду, настоящая опора. Акинфеева надо уважать, и вся команда делает это. Когда Игорь говорит – никто не смеет перебить.

    А во время игры Акинфеев повышает на нас голос, и это тоже объяснимо. Почти всю карьеру он провел с Березуцкими и Игнашевичем – я не видел их, но знаю, что они так же важны для клуба, как Игорь. Теперь вратарю приходится больше с нами разговаривать, учить, объяснять», – сказал Шарлия.

    • Акинфеев – воспитанник ЦСКА, в армейском клубе он провел всю карьеру.
    • 23-летний Шарлия присоединился к московской команде этим летом на правах аренды.
    • В активе хорвата пять сыгранных матчей.

    Источник: Sport24

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