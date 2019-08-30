Шарлия: «Конечно, я боюсь Акинфеева»

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал о своем отношении к капитану команды Игорю Акинфееву.

«Ну конечно, я боюсь Акинфеева. А что? Ты и должен бояться таких легенд, как Игорь. Он все для ЦСКА, тащит команду, настоящая опора. Акинфеева надо уважать, и вся команда делает это. Когда Игорь говорит – никто не смеет перебить.

А во время игры Акинфеев повышает на нас голос, и это тоже объяснимо. Почти всю карьеру он провел с Березуцкими и Игнашевичем – я не видел их, но знаю, что они так же важны для клуба, как Игорь. Теперь вратарю приходится больше с нами разговаривать, учить, объяснять», – сказал Шарлия.