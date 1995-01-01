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    Шарлия – о поражении от «Крыльев Советов»: «Хочу извиниться перед болельщиками ЦСКА»

    Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия принес извинения болельщикам команды за поражение от «Крыльев Советов» (0:2) в матче первого тура РПЛ. Футболист отметил, что уровень РПЛ выше, чем в чемпионате Хорватии, в котором он выступал ранее.

    Шарлия перешел в московский клуб из «Славен Белупо» этим летом на правах годичной аренды.

    – Звонимир, результат матча нас всех очень расстроил. Что можешь сказать по игре?

    – Сейчас трудно что-то сказать. Хочу извиниться перед нашими болельщиками, вот и все. Мы сделаем все возможное, чтобы улучшить нашу игру за эту неделю и провести следующий матч качественнее. Мы медленно развивали атаки, в защите ошибались в передачах, не играли плотно по сопернику. Все в этот день было плохо.

    – Всего через несколько минут после начала матча у тебя оказался разбит нос, что там случилось?

    – Я неудачно пробил по мячу головой в атаке. Ничего особенного.

    – Единственный хороший момент, связанный с этим матчем, – твой дебют. Как оценишь уровень первенства России?

    – Конечно, он высок. Выше, чем в моей бывшей лиге. Мне нужно много работать, чтобы улучшать свою игру и соответствовать ему.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    Сегодня, 17:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +259

      Ашет Арбузян 1 час назад

      да ты то тут причем
      весь уфимский сброд гнать из ЦСКА надо

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