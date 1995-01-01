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    Шарлия полетел с ЦСКА на игру с «Лудогорцом», Гогуа – нет

    Футболисты ЦСКА отправились на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца».

    Московский клуб на официальном сайте опубликовал состав команды на предстоящую игру, которая состоится в Болгарии.

    На матч полетел защитник Звонимир Шарлия, получивший травму во встрече с «Тамбовом». Решение о его участии будет принято ближе к игре. Седрик Гогуа пропустит встречу.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

    Защитники: Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев.

    Полузащитники: Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос, Яка Бийол.

    Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.

    • Матч «Лудогорец» – ЦСКА состоится в четверг, 19 сентября. Начало – в 22:00 мск.

    ЦСКА: у Шарлия и Гогуа травмы правого бедра

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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