Шарлия полетел с ЦСКА на игру с «Лудогорцом», Гогуа – нет

Футболисты ЦСКА отправились на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца».

Московский клуб на официальном сайте опубликовал состав команды на предстоящую игру, которая состоится в Болгарии.

На матч полетел защитник Звонимир Шарлия, получивший травму во встрече с «Тамбовом». Решение о его участии будет принято ближе к игре. Седрик Гогуа пропустит встречу.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос, Яка Бийол.

Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.

Матч «Лудогорец» – ЦСКА состоится в четверг, 19 сентября. Начало – в 22:00 мск.

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