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  • Шарлия: «ЦСКА мог забить «Динамо» пять голов, но дерьмо случается»

Шарлия: «ЦСКА мог забить «Динамо» пять голов, но дерьмо случается»

27 октября 2019, 19:51
15

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия оценил исход матча 14 тура РПЛ против «Динамо» (0:1). Единственный гол забил форвард Клинтон Н‘Жи.

«Мы сейчас в сложной ситуации: долго не было побед. Но мы все будем работать, будем работать усерднее, чем когда-либо, и мы вернeмся.

У нас всe хорошо с точки зрения психологии, просто один сложный этап. Нам не везeт. 100-процентные шансы с «Ференцварошем» упустили, сегодня не забили пенальти с «Динамо». «Динамо» реализовало свой момент. Забей мы один гол, могло быть быть ещe пять голов после этого. Но, как говорится, дерьмо случается», – считает хорват.

  • ЦСКА последний раз побеждал в официальной игре 29 сентября.
  • Москвичи в таблице РПЛ идут пятыми.
  • 30 октября ЦСКА сыграет в 1/8 финала Кубка России против «Уфы».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Шарлия Звонимир
Комментарии (15)
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Сильвербой
1572195526
Ну на дерьмо сваливать конечно же это хорошо, оно не ответит! У вас как ни матч, то дерьмо случается - с Уфой дерьмо, с венграми дерьмо, тут дерьмо! Может пора уже сказать что футболисты у вас играют - дерьмо!!!???
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tushkanlz
1572196057
С "дерьмо случается" что-то подзатянулось.Увы..
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Полная Канистра
1572196319
ну ну который матч вы уже по 5 забиваете ? знаем точно что пропускаете
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Vis-ok
1572196591
В своё же Лошадиное дерьмо и наступаете
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CSKA57
1572197532
Шарлия, верю! Тактически, мы могли забить по десять голов всем, кому проиграли и сыграли в ничью. Но... практически, обхезались! Поэтому, как говорят, обосрался, не чирикай!
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Lester84
1572198740
Что-то дерьмо это длится уже 5 матчей подряд
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Фан666
1572200569
Затянул вас дерьмо в самую гущу
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Серж 69
1572203966
Шар ли я опять отмазки лепит,если бы, да кабы.Всё ему не слава богу,он и после Ростова сетовал на несправедливость мнимую,и дальше продолжает свои заунывные,никому не нужные песни.Ты играй получше,да помалкивай,глядишь и получится что-то путное.
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Вомбат
1572207013
Много лет назад команды топ-лиг, у которых с финансами все в порядке, обратили внимание что групповой турнир кубка УЕФА (теперь это называется ЛЕ) не дает реальных денег в бюджет клуба, и поэтому не очень нужен. А сберечь силы на чемпионат, он тоже не позволяет. Если команда бережет силы, то проигрывает слабым соперниками и оттого теряет уверенность. Снижается реализация, и сбереженные силы не помогают. Поэтому уже лет 20 на игры в группе второго европейского турнира топ-команды ставят резерв. Резервисты бьются за место в основе и выводят команду в евровесну. А весной уже видно - ставить основу или нет. Если идет драка за чемпионство, то даже в плейофф ЛЕ у топ-команд выходит полуторный, а то и второй состав. Гинер решил, что ему не нужна ЛЕ, но не учел, что у ЦСКА нет резерва. Вот из-за этого-то и все нынешние проблемы у КС команды. Странно, что Гончаренко ему этого не объяснил, а взялся послушно сливать слабым командам. Теперь оба пожинают плоды. А такие как я болеют против них. Потому что роскошь не париться за очки в еврорейтинге могут себе позволить только клубы топ-лиг. На то они и топ. А наши клубы должны биться за шестую позицию.
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Мага 13
1572207188
"дepьмo случается" это когда одно поражение после серии побед, а когда идет проигрыш за проигрышем - как по мне так это уже какой-то пecдeц. тенденция, однако
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