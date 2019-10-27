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    Шарлия: «ЦСКА мог забить «Динамо» пять голов, но дерьмо случается»

    Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия оценил исход матча 14 тура РПЛ против «Динамо» (0:1). Единственный гол забил форвард Клинтон Н‘Жи.

    «Мы сейчас в сложной ситуации: долго не было побед. Но мы все будем работать, будем работать усерднее, чем когда-либо, и мы вернeмся.

    У нас всe хорошо с точки зрения психологии, просто один сложный этап. Нам не везeт. 100-процентные шансы с «Ференцварошем» упустили, сегодня не забили пенальти с «Динамо». «Динамо» реализовало свой момент. Забей мы один гол, могло быть быть ещe пять голов после этого. Но, как говорится, дерьмо случается», – считает хорват.

    • ЦСКА последний раз побеждал в официальной игре 29 сентября.
    • Москвичи в таблице РПЛ идут пятыми.
    • 30 октября ЦСКА сыграет в 1/8 финала Кубка России против «Уфы».

    Источник: «Чемпионат»

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    27.10.2019 19:51
    Комментарии18
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      Рейтинг: +471

      afw13 15 часов назад

      "дepьмo случается" это когда одно поражение после серии побед, а когда идет проигрыш за проигрышем - как по мне так это уже какой-то пecдeц. тенденция, однако

      0
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      Рейтинг: +6999

      Вомбат 16 часов назад

      Много лет назад команды топ-лиг, у которых с финансами все в порядке, обратили внимание что групповой турнир кубка УЕФА (теперь это называется ЛЕ) не дает реальных денег в бюджет клуба, и поэтому не очень нужен. А сберечь силы на чемпионат, он тоже не позволяет. Если команда бережет силы, то проигрывает слабым соперниками и оттого теряет уверенность. Снижается реализация, и сбереженные силы не помогают. Поэтому уже лет 20 на игры в группе второго европейского турнира топ-команды ставят резерв. Резервисты бьются за место в основе и выводят команду в евровесну. А весной уже видно - ставить основу или нет. Если идет драка за чемпионство, то даже в плейофф ЛЕ у топ-команд выходит полуторный, а то и второй состав. Гинер решил, что ему не нужна ЛЕ, но не учел, что у ЦСКА нет резерва. Вот из-за этого-то и все нынешние проблемы у КС команды. Странно, что Гончаренко ему этого не объяснил, а взялся послушно сливать слабым командам. Теперь оба пожинают плоды. А такие как я болеют против них. Потому что роскошь не париться за очки в еврорейтинге могут себе позволить только клубы топ-лиг. На то они и топ. А наши клубы должны биться за шестую позицию.

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      Рейтинг: +1541

      general.lizyukov > Вомбат 15 часов назад

      А, так это Гинер во всём виноват! Не тренер, нет - именно владелец клуба. Который сам всё оплачивает, без нефтяных/газовых/рельсовых/банковских игл.
      Уважаемый эксперт, скажите: как Лёня умудрялся в такой ситуации выигрывать чемпионаты и выходить из группы в ЛЧ? А ведь тогда ещё деньги на стадион уходили, причем немалые. Может, дело именно в пресловутой психологии бойца? Которой у Ганчаренки нет?

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      Рейтинг: +279

      Серж 69 16 часов назад

      Шар ли я опять отмазки лепит,если бы, да кабы.Всё ему не слава богу,он и после Ростова сетовал на несправедливость мнимую,и дальше продолжает свои заунывные,никому не нужные песни.Ты играй получше,да помалкивай,глядишь и получится что-то путное.

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      Рейтинг: +1632

      Фан666 17 часов назад

      Затянул вас дерьмо в самую гущу

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      Рейтинг: +4193

      Lester84 18 часов назад

      Что-то дерьмо это длится уже 5 матчей подряд

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      Рейтинг: +1712

      _Kesh_Suntar_ > Lester84 18 часов назад

      Гончар сказал что это "Черная полоса"! Скоро придет одни победы, как при Слуцком 10 побед подряд! ))

      0
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      Рейтинг: +921

      CSKA57 > Lester84 18 часов назад

      Плюсуем сюда еще два предстоящих!

      2
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      Рейтинг: +1712

      _Kesh_Suntar_ > CSKA57 17 часов назад

      16 туре, хотелось бы, услышать слово "Я иду на отставку"!

      1
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      Рейтинг: +4193

      Lester84 > _Kesh_Suntar_ 15 часов назад

      При Слуцком чередовались удачные серии игр и неудачные. У Гончаренко же черная полоса началась после зимнего перерыва и все никак не заканчивается

      0
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      Рейтинг: +49

      elessar arnor 18 часов назад

      чего?играли та мы дерьмовато, однобокость зашкаливает, напоминает последние матчи ЛВС, тогда чалов стал выходить в старт, вносил креатив и надежду..здесь же ни игры, ни мастерства, психология на дне..нужны перемены

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      Рейтинг: +178

      Patriot58 18 часов назад

      Все придет, парни!

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      Рейтинг: +15984

      DVOK68 18 часов назад

      Да,случается,в красно-синей форме.

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      Рейтинг: +921

      CSKA57 18 часов назад

      Шарлия, верю! Тактически, мы могли забить по десять голов всем, кому проиграли и сыграли в ничью. Но... практически, обхезались! Поэтому, как говорят, обосрался, не чирикай!

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      Рейтинг: +65

      Vis-ok 18 часов назад

      В своё же Лошадиное дерьмо и наступаете

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