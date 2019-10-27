Шарлия: «ЦСКА мог забить «Динамо» пять голов, но дерьмо случается»

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия оценил исход матча 14 тура РПЛ против «Динамо» (0:1). Единственный гол забил форвард Клинтон Н‘Жи.

«Мы сейчас в сложной ситуации: долго не было побед. Но мы все будем работать, будем работать усерднее, чем когда-либо, и мы вернeмся.

У нас всe хорошо с точки зрения психологии, просто один сложный этап. Нам не везeт. 100-процентные шансы с «Ференцварошем» упустили, сегодня не забили пенальти с «Динамо». «Динамо» реализовало свой момент. Забей мы один гол, могло быть быть ещe пять голов после этого. Но, как говорится, дерьмо случается», – считает хорват.