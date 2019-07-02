Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Шарлия: «ЦСКА – крупнейший клуб России с большой историей и лучшими фанатами»

    Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия прокомментировал свой трансфер из «Славена Белупо» на правах аренды.

    – Какие задачи ставишь перед собой на первый сезон? Чего хочешь достичь с командой?

    – Прежде всего – играть хорошо. И отпраздновать с нашими болельщиками новые титулы.

    – Ты считаешь, нам это по силам уже в нынешнем сезоне?

    – Конечно. У нас много высококлассных игроков.

    – А сам ты рассчитываешь пробиться в основу уже в первом сезоне?

    – Уверен в этом. Я буду биться! У меня есть две недели, чтобы показать тренерам все свои сильные стороны.

    Уровень, по сравнению с моей прежней командой, выше абсолютно во всем. Возможно, мне понадобится еще несколько дней, чтобы привыкнуть, но я уже чувствую себя хорошо. Я знаю, что могу играть на таком уровне.

    – Ты уже сыграл против московского «Спартака». Для тебя это было дерби или просто товарищеский матч?

    – Против «Спартака» не может быть товарищеских матчей. Я знаю, что значит дерби с этой командой для всех наших болельщиков.

    Они уже успели прислать мне много сообщений в соцсетях. Жду не дождусь, когда сыграем со «Спартаком» в России.

    – А можешь процитировать какие-нибудь из этих сообщений?

    – Нет, лучше этого не делать.

    – Что ты знаешь о нашем клубе?

    – ЦСКА – крупнейший клуб России с большой историей, а армейские фанаты – лучшие в стране. В последние несколько лет мы не выигрывали титулов, но мы это сделаем, я обещаю. Для меня огромное удовольствие – стать частью такого клуба.

    • Арендный контракт 22-летнего хорвата рассчитан на один сезон.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2019 23:45
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2275

      RotBerg 30 минут назад

      Всегда удивляло почему у коней такая слабая посещаемость, команда намного симпатичней тех же мясных

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72115
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru