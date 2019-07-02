Шарлия: «ЦСКА – крупнейший клуб России с большой историей и лучшими фанатами»

Всегда удивляло почему у коней такая слабая посещаемость, команда намного симпатичней тех же мясных
Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия прокомментировал свой трансфер из «Славена Белупо» на правах аренды.
– Какие задачи ставишь перед собой на первый сезон? Чего хочешь достичь с командой?
– Прежде всего – играть хорошо. И отпраздновать с нашими болельщиками новые титулы.
– Ты считаешь, нам это по силам уже в нынешнем сезоне?
– Конечно. У нас много высококлассных игроков.
– А сам ты рассчитываешь пробиться в основу уже в первом сезоне?
– Уверен в этом. Я буду биться! У меня есть две недели, чтобы показать тренерам все свои сильные стороны.
Уровень, по сравнению с моей прежней командой, выше абсолютно во всем. Возможно, мне понадобится еще несколько дней, чтобы привыкнуть, но я уже чувствую себя хорошо. Я знаю, что могу играть на таком уровне.
– Ты уже сыграл против московского «Спартака». Для тебя это было дерби или просто товарищеский матч?
– Против «Спартака» не может быть товарищеских матчей. Я знаю, что значит дерби с этой командой для всех наших болельщиков.
Они уже успели прислать мне много сообщений в соцсетях. Жду не дождусь, когда сыграем со «Спартаком» в России.
– А можешь процитировать какие-нибудь из этих сообщений?
– Нет, лучше этого не делать.
– Что ты знаешь о нашем клубе?
– ЦСКА – крупнейший клуб России с большой историей, а армейские фанаты – лучшие в стране. В последние несколько лет мы не выигрывали титулов, но мы это сделаем, я обещаю. Для меня огромное удовольствие – стать частью такого клуба.
- Арендный контракт 22-летнего хорвата рассчитан на один сезон.