Шарлия: «ЦСКА – крупнейший клуб России с большой историей и лучшими фанатами»

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия прокомментировал свой трансфер из «Славена Белупо» на правах аренды.

– Какие задачи ставишь перед собой на первый сезон? Чего хочешь достичь с командой?

– Прежде всего – играть хорошо. И отпраздновать с нашими болельщиками новые титулы.

– Ты считаешь, нам это по силам уже в нынешнем сезоне?

– Конечно. У нас много высококлассных игроков.

– А сам ты рассчитываешь пробиться в основу уже в первом сезоне?

– Уверен в этом. Я буду биться! У меня есть две недели, чтобы показать тренерам все свои сильные стороны.

Уровень, по сравнению с моей прежней командой, выше абсолютно во всем. Возможно, мне понадобится еще несколько дней, чтобы привыкнуть, но я уже чувствую себя хорошо. Я знаю, что могу играть на таком уровне.

– Ты уже сыграл против московского «Спартака». Для тебя это было дерби или просто товарищеский матч?

– Против «Спартака» не может быть товарищеских матчей. Я знаю, что значит дерби с этой командой для всех наших болельщиков.

Они уже успели прислать мне много сообщений в соцсетях. Жду не дождусь, когда сыграем со «Спартаком» в России.

– А можешь процитировать какие-нибудь из этих сообщений?

– Нет, лучше этого не делать.

– Что ты знаешь о нашем клубе?

– ЦСКА – крупнейший клуб России с большой историей, а армейские фанаты – лучшие в стране. В последние несколько лет мы не выигрывали титулов, но мы это сделаем, я обещаю. Для меня огромное удовольствие – стать частью такого клуба.