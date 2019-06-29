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    Шарлия – о переходе в ЦСКА: «Огромный шаг вперед в моей карьере»

    Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия прокомментировал свой переход из «Славен Белупо» в московский клуб.

    «Прежде всего, хотел бы поблагодарить всех в клубе. Переход в команду такого масштаба не только в России, но и в Европе – огромный шаг вперед в моей карьере. Знаю, что меня ждет серьезная конкуренция, но верю в себя и свой потенциал. Надеюсь оправдать доверие ЦСКА. Я знаю, что Бистрович и Влашич там и, безусловно, помогут мне адаптироваться», – сказал Шарлия.

    • По информации «СЭ», ЦСКА на год арендовал 22-летнего хорвата за 150 тысяч евро с правом выкупа за 750 тысяч.
    • Шарлия с 25 июня находится в расположении команды на сборе в Австрии.

    Источник: Официальный сайт «Славен Белупо»

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    29.06.2019 22:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +58

      vlad10180v 1 час назад

      Удачи Шарлия!Не подведи.

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