Шарлия – о переходе в ЦСКА: «Огромный шаг вперед в моей карьере»

Удачи Шарлия!Не подведи.
Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия прокомментировал свой переход из «Славен Белупо» в московский клуб.
«Прежде всего, хотел бы поблагодарить всех в клубе. Переход в команду такого масштаба не только в России, но и в Европе – огромный шаг вперед в моей карьере. Знаю, что меня ждет серьезная конкуренция, но верю в себя и свой потенциал. Надеюсь оправдать доверие ЦСКА. Я знаю, что Бистрович и Влашич там и, безусловно, помогут мне адаптироваться», – сказал Шарлия.
- По информации «СЭ», ЦСКА на год арендовал 22-летнего хорвата за 150 тысяч евро с правом выкупа за 750 тысяч.
- Шарлия с 25 июня находится в расположении команды на сборе в Австрии.