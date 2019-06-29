Шарлия – о переходе в ЦСКА: «Огромный шаг вперед в моей карьере»

Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия прокомментировал свой переход из «Славен Белупо» в московский клуб.

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить всех в клубе. Переход в команду такого масштаба не только в России, но и в Европе – огромный шаг вперед в моей карьере. Знаю, что меня ждет серьезная конкуренция, но верю в себя и свой потенциал. Надеюсь оправдать доверие ЦСКА. Я знаю, что Бистрович и Влашич там и, безусловно, помогут мне адаптироваться», – сказал Шарлия.