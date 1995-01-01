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    Кучаев, Шарлия, Дивеев – в старте ЦСКА на матч с «Эспаньолом»

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Эспаньола» на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

    ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Ахметов, Влашич, Чалов, Сигурдссон, Кучаев, Магнуссон, Бистрович, Шарлия, Дивеев.

    «Эспаньол»: Диего Лопес, Педроса, Виктор Санчес, Ву, Кальери, Давид Лопес, Коршья, Марк Рока, Варгас, Гранеро, Калеро.

    • Армейцы примут «Эспаньол» в четверг, начало матча – в 19:55 мск.
    • В 1-м туре ЦСКА проиграл «Лудогорцу» со счетом 1:5.

    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +971

      Genz 10 минут назад

      ЦСКА был хорош при Слуцком. Сейчас мелкота коротконогая, фуфел. Как пришёл Гончаренко начал убивать молодежь .жемалетдинов в запас ,чалова в запас . игроки не развивались. беларус акуел.. с этого года, да , пересмотрел взгляды. Стал исправляться, но всё равно козёл белорусский

      0
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      Рейтинг: +1801

      absent32 32 минуты назад

      Удачи армейцы... а так же и краснодарцы!!! а еще болеем за Фейеноорд, Слован, Айнтрахт и ЛАСК

      0
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      Рейтинг: +195

      arrivalgist 1 час назад

      Ну давайте рубятки, поддержите начинания Зеньки! Верю в вас!

      1
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      Рейтинг: +44

      pasha-ansh@mail.ru > arrivalgist 43 минуты назад

      ой а я так верю

      0
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      Рейтинг: +3506

      paracetamol 1 час назад

      И это против Эспаньола?

      0
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      Рейтинг: +44

      pasha-ansh@mail.ru > paracetamol 1 час назад

      а что ты хотел Месси Рональду и в воротах Буфона

      0
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      Рейтинг: +44

      pasha-ansh@mail.ru > pasha-ansh@mail.ru 55 минут назад

      а унас Чалов, Влашич и на воротах Акинфееви это круто

      1
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      Рейтинг: +1620

      _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      Ну наконец то без *******! Я в шоке!)

      3
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      Рейтинг: +4030

      Lester84 > _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      Без Об-ля-кова. Даже со звездочками понятно))))

      3
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      Рейтинг: +33103

      portero > Lester84 1 час назад

      Он на замену выйдет

      0
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      Рейтинг: +44

      pasha-ansh@mail.ru > Lester84 52 минуты назад

      только ***** не Облякова за что только ВМГ его любит

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      Рейтинг: +44

      pasha-ansh@mail.ru > _Kesh_Suntar_ 46 минут назад

      если Вы не прячетесь за ником то уважаю я Павел Аншуков болела ЦСКА во втором поколении

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      Рейтинг: +4

      OlegSHW 1 час назад

      Должны порвать эспаньцев.

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      Рейтинг: +44

      pasha-ansh@mail.ru > OlegSHW 45 минут назад

      навряд ли 1-1

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      Рейтинг: +44

      pasha-ansh@mail.ru > OlegSHW 34 минуты назад

      порвать сомневаюсь у нас чемп не чета испании да идём на 1 месте но до барсы далеко , хотя помню как Барселону обыгрывали и Реал

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