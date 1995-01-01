Кучаев, Шарлия, Дивеев – в старте ЦСКА на матч с «Эспаньолом»

ЦСКА был хорош при Слуцком. Сейчас мелкота коротконогая, фуфел. Как пришёл Гончаренко начал убивать молодежь .жемалетдинов в запас ,чалова в запас . игроки не развивались. беларус акуел.. с этого года, да , пересмотрел взгляды. Стал исправляться, но всё равно козёл белорусский
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Эспаньола» на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Ахметов, Влашич, Чалов, Сигурдссон, Кучаев, Магнуссон, Бистрович, Шарлия, Дивеев.
«Эспаньол»: Диего Лопес, Педроса, Виктор Санчес, Ву, Кальери, Давид Лопес, Коршья, Марк Рока, Варгас, Гранеро, Калеро.
- Армейцы примут «Эспаньол» в четверг, начало матча – в 19:55 мск.
- В 1-м туре ЦСКА проиграл «Лудогорцу» со счетом 1:5.