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Sport24: Шарлия покинул ЦСКА по собственной инициативе

18 января 2020, 15:30

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия прервал арендное соглашение по собственной инициативе.

Как сообщает источник, хорват остался недоволен своим игровым временем в команде — за ноябрь и декабрь он провел всего 56 минут в игре против «Сочи» (2:3)

Шарлия посчитал, что еще полгода на скамейке плохо скажется на его карьере, и решил вернуться в Москву. При этом он не понимает, почему тренерский штаб предпочeл ему 17-летнего Вадима Карпова.

Отмечается, что Шарлия не собирается возвращаться в «Славен Белупо», у которого он был арендован армейцами прошлым летом до конца сезона. В России Шарлия тоже не останется — ему подыскивают варианты в Европе.

Шарлия, арендованный у «Славена», попрощался с ЦСКА

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Славен Белупо Шарлия Звонимир
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