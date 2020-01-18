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    Sport24: Шарлия покинул ЦСКА по собственной инициативе

    Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия прервал арендное соглашение по собственной инициативе.

    Как сообщает источник, хорват остался недоволен своим игровым временем в команде — за ноябрь и декабрь он провел всего 56 минут в игре против «Сочи» (2:3)

    Шарлия посчитал, что еще полгода на скамейке плохо скажется на его карьере, и решил вернуться в Москву. При этом он не понимает, почему тренерский штаб предпочeл ему 17-летнего Вадима Карпова.

    Отмечается, что Шарлия не собирается возвращаться в «Славен Белупо», у которого он был арендован армейцами прошлым летом до конца сезона. В России Шарлия тоже не останется — ему подыскивают варианты в Европе.

    Шарлия, арендованный у «Славена», попрощался с ЦСКА

    Источник: Sport24

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    18.01.2020 15:30
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