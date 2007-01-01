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    Шарлия: «Фернандес может легко играть в «Реале» или «Барселоне» прямо сейчас. Марио – Месси правой бровки»

    Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия поделился мнением о своем партнере по команде Марио Фернандесе, играющим на правом фланге обороны.

    Шарлия перешел в московский клуб этим летом из «Славен Белупо» на правах аренды.

    «Кто больше всех впечатлил меня в ЦСКА? Марио Фернандес. Невероятный футболист! Этот парень легко может играть в мадридском «Реале» или «Барселоне» прямо сейчас. Марио Фернандес – это Месси правой бровки! Еще Никси (Никола Влашич), он играет на поле важнейшую роль.

    В обороне – два Игоря – Акинфеев и Дивеев. Сэйв Акинфеева в матче с «Оренбургом» – что-то потрясающее! В тот момент я сидел на скамейке рядом с Сигой (Арнором Сигурдссоном), и мы оба заорали «Нееет!!!» У меня чуть сердце не остановилось (смеется).

    Еще вспоминаю его выступления на чемпионате мира – с Испанией, с Хорватией… А Дивеев в своем юном возрасте показывает очень зрелую игру. Я в его годы был еще в третьей лиге. Уверен, что парня ждет большая карьера», – сказал Шарлия.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10234

      Garrincha58 31 минуту назад

      Зидан куда ты смотришь????

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      Рейтинг: +1352

      Axe111 32 минуты назад

      Лол если бы он был нормальным игроком,то играл в сб Бразилии, а не там где сейчас

      0
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      Рейтинг: +538

      GSmall 36 минут назад

      Был бы так хорош,не играл бы в ЦСКА досихпор

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      Рейтинг: +30

      arc-cat 1 час назад

      Не, ну Марио -мастер..
      Это надо признать, поэтому и статьи такие)

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      Рейтинг: +651

      Grag 1 час назад

      Ну уж это он преувеличил.

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