Шарлия: «Фернандес может легко играть в «Реале» или «Барселоне» прямо сейчас. Марио – Месси правой бровки»

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия поделился мнением о своем партнере по команде Марио Фернандесе, играющим на правом фланге обороны.

Шарлия перешел в московский клуб этим летом из «Славен Белупо» на правах аренды.

«Кто больше всех впечатлил меня в ЦСКА? Марио Фернандес. Невероятный футболист! Этот парень легко может играть в мадридском «Реале» или «Барселоне» прямо сейчас. Марио Фернандес – это Месси правой бровки! Еще Никси (Никола Влашич), он играет на поле важнейшую роль.

В обороне – два Игоря – Акинфеев и Дивеев. Сэйв Акинфеева в матче с «Оренбургом» – что-то потрясающее! В тот момент я сидел на скамейке рядом с Сигой (Арнором Сигурдссоном), и мы оба заорали «Нееет!!!» У меня чуть сердце не остановилось (смеется).

Еще вспоминаю его выступления на чемпионате мира – с Испанией, с Хорватией… А Дивеев в своем юном возрасте показывает очень зрелую игру. Я в его годы был еще в третьей лиге. Уверен, что парня ждет большая карьера», – сказал Шарлия.