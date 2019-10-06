Шарлия: «У «Ростова» был автобус в штрафной. Они умны, но ЦСКА лучше»

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия подвел итоги встречи 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3).

«Это не наш результат, сказался матч с «Эспаньолом». Просто неудачный день, мы пропустили столько шансов, а «Ростов» все реализовал. В конце мы начали рисковать.

Худший ли это матч? Да. Не знаю, как пропустили первый гол. Надо проанализировать. Это был сюрприз для нас. Гончаренко ничего не сказал после матча. У нас проблемы со штрафными? Не знаю, не хочу говорить, что у нас есть проблемы. Это вопрос не о качестве, а о концентрации. Ее надо улучшать.

«Ростов» был лучше? Не считаю так. Мы контролировали игру и все действия, а у «Ростова» был автобус в штрафной и одни только контратаки. Они умны, но мы лучше. Сегодня был просто неудачный день», – подытожил Шарлия.