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    Шарлия: «У «Ростова» был автобус в штрафной. Они умны, но ЦСКА лучше»

    Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия подвел итоги встречи 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3).

    «Это не наш результат, сказался матч с «Эспаньолом». Просто неудачный день, мы пропустили столько шансов, а «Ростов» все реализовал. В конце мы начали рисковать.

    Худший ли это матч? Да. Не знаю, как пропустили первый гол. Надо проанализировать. Это был сюрприз для нас. Гончаренко ничего не сказал после матча. У нас проблемы со штрафными? Не знаю, не хочу говорить, что у нас есть проблемы. Это вопрос не о качестве, а о концентрации. Ее надо улучшать.

    «Ростов» был лучше? Не считаю так. Мы контролировали игру и все действия, а у «Ростова» был автобус в штрафной и одни только контратаки. Они умны, но мы лучше. Сегодня был просто неудачный день», – подытожил Шарлия.

    • После 12 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.
    • «Ростов» – лидер чемпионата России (26).

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:31
    Комментарии20
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      Рейтинг: +312

      Ловкий Бубен 12 минут назад

      Явно неадекватый чувак, у Ростова был автобус ? Уже на это давно никто никогда не жалуется, ставишь автобус у себя и играешь вторым номером, не проглатывая наживку, а вы её заглотили и ломанулись вперёд

      1
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      Рейтинг: +1518

      Фан666 12 минут назад

      Сегодня сосади вы точно лучше

      0
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      Рейтинг: +300

      mirspirs 13 минут назад

      Если бы Ростов реализовал все шансы, то пятёрик можно было бы вынимать. Мог бы и похвалить соперника, потому что заявление, что кони играли лучше - фарс

      3
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      Рейтинг: +5383

      Сильвербой 16 минут назад

      Я вот не пойму, кого вот этими высказываниями дураками делают: нас или себя????

      1
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      Рейтинг: +105

      Серж 69 17 минут назад

      Результат на табло,Ростов победил совершенно заслуженно!"Мы","Мы"-не мыкайте,не жарьте,как вы там планировали,а играйте нормально,тогда и результат будет.Пока же отжарили вас,и дважды подряд,скоро одни головёшки останутся.

      2
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      Рейтинг: +386

      kolyma999 19 минут назад

      С той же серии...Лудогорец умён но мы лучше

      5
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      Рейтинг: +15881

      DVOK68 21 минуту назад

      Ага)
      По пословице-себя не похвалишь,как обкаканый ходишь.

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      Рейтинг: +424

      латунный 24 минуты назад

      он ******* на всю голову ростов **** коней весь матч если бы забили все выходы один на один то был бы вобще писец .вот такие игроки у коняшек с пулей в голове.если у ростова был автобус то у кони были черепахами стоячими

      3
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      Рейтинг: +397

      dik_fransis 25 минут назад

      цскв лучше-ага особенно в европе!!!

      2
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      Рейтинг: +2931

      Yurok161 25 минут назад

      Вы лучшеми были только последние 20 минут.

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