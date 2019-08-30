Шарлия: «Влашич – наш Эден Азар, только не толстый»

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия поделился мнением о партнере по команде Николе Влашиче.

«ЦСКА всегда был для него приоритетом, а как он важен для команды, показал прошлый сезон. Никси просто давали пас, а он шел к воротам и забивал! Наш Эден Азар, только не толстый», – сказал Шарлия.

ЦСКА арендовал Влашича в августе прошлого года.

Этим летом армейцы выкупили хорвата у «Эвертона» за 15,7 миллиона евро.

В составе московской команды 21-летний хавбек сыграл 38 матчей, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.

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