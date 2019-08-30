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    Шарлия: «Влашич – наш Эден Азар, только не толстый»

    Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия поделился мнением о партнере по команде Николе Влашиче.

    «ЦСКА всегда был для него приоритетом, а как он важен для команды, показал прошлый сезон. Никси просто давали пас, а он шел к воротам и забивал! Наш Эден Азар, только не толстый», – сказал Шарлия.

    • ЦСКА арендовал Влашича в августе прошлого года.
    • Этим летом армейцы выкупили хорвата у «Эвертона» за 15,7 миллиона евро.
    • В составе московской команды 21-летний хавбек сыграл 38 матчей, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.

    Шарлия: «Конечно, я боюсь Акинфеева»

    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +637

      Киркинитидец 43 минуты назад

      Влашичу Коле, роспачпорт, бесплатно квартиру,а так же троих детей! лыжи не довать шоб не свалил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4745

      Агасфер 1 час назад

      Влашич похож на Азара?
      Пусть будет так,нет базара.
      Пусть он толстеет,тощает,
      только голы забивает.

      3
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      Рейтинг: +666

      GSmall 1 час назад

      Разве Азар толстый?никогда не замечал)

      2
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      Рейтинг: +20505

      gol_kak_sokol 1 час назад

      С дуба рухнул !

      1
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      Рейтинг: +637

      Киркинитидец > gol_kak_sokol 42 минуты назад

      дык он жеш звонарь на весь мир! хоть и конь...

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