Шарлия: «Влашич – наш Эден Азар, только не толстый»

Влашичу Коле, роспачпорт, бесплатно квартиру,а так же троих детей! лыжи не довать шоб не свалил.
Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия поделился мнением о партнере по команде Николе Влашиче.
«ЦСКА всегда был для него приоритетом, а как он важен для команды, показал прошлый сезон. Никси просто давали пас, а он шел к воротам и забивал! Наш Эден Азар, только не толстый», – сказал Шарлия.
- ЦСКА арендовал Влашича в августе прошлого года.
- Этим летом армейцы выкупили хорвата у «Эвертона» за 15,7 миллиона евро.
- В составе московской команды 21-летний хавбек сыграл 38 матчей, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.
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