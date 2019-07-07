Бабаев: «Думаю, мы еще постараемся усилить ЦСКА. Смотрим еще одного игрока в линию атаки»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в команду защитника Звономира Шарлия из «Славен Белупо» и рассказал о дальнейших планах по усилению состава.

Москвичи арендовали хорвата на один сезон с правом выкупа.

«О хорвате уже все известно, он играл в товарищеских матчах. У нас аренда с опцией выкупа. Его полезность команде уже Гончаренко оценит.

Работа продолжается, думаю, мы еще постараемся усилить команду. Мы смотрим еще одного футболиста в линию атаки. Не могу назвать ни страну, ни фамилию. Есть несколько кандидатов», – сказал Бабаев.