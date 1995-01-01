Шарлия подтвердил, что будет выступать за ЦСКА на правах аренды

ЦСКА арендовал защитника «Славен Белупо» Звонимира Шарлия.

Хорват сыграл за московский клуб в товарищеском матче против «Краснодара» в рамках Кубка «Париматч» Премьер.

«Я останусь в аренде на год, а потом посмотрим. Я в команде новичок, нужно время. Тренер должен дать мне шанс, чтобы я смог себя показать», – заявил защитник.

В прошедшем сезоне Шарлия сыграл за «Славен Белупо» 31 матч в чемпионате Хорватии, сделав две голевые передачи.

В нынешнем составе ЦСКА помимо Шарлия выступают хорваты Никола Влашич и Кристиян Бистрович .

и . Звонимир – замена Родриго Бекао, который, вероятнее всего, перейдет в «Удинезе».

Почему ЦСКА в этом сезоне проиграл Зениту, что у него случилось с защитниками и почему проблемы в обороне стали решающим фактором. Слушайте в третьем выпуске подкаста «Шорты»:

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