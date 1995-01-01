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    Шарлия подтвердил, что будет выступать за ЦСКА на правах аренды

    ЦСКА арендовал защитника «Славен Белупо» Звонимира Шарлия.

    Хорват сыграл за московский клуб в товарищеском матче против «Краснодара» в рамках Кубка «Париматч» Премьер.

    «Я останусь в аренде на год, а потом посмотрим. Я в команде новичок, нужно время. Тренер должен дать мне шанс, чтобы я смог себя показать», – заявил защитник.

    • В прошедшем сезоне Шарлия сыграл за «Славен Белупо» 31 матч в чемпионате Хорватии, сделав две голевые передачи.
    • В нынешнем составе ЦСКА помимо Шарлия выступают хорваты Никола Влашич и Кристиян Бистрович.
    • Звонимир – замена Родриго Бекао, который, вероятнее всего, перейдет в «Удинезе».

    Почему ЦСКА в этом сезоне проиграл Зениту, что у него случилось с защитниками и почему проблемы в обороне стали решающим фактором. Слушайте в третьем выпуске подкаста «Шорты»:

    Послушать тажже можно в Эпл подкастах и Яндекс.Музыке, на ютубе и во вконтакте.

    Источник: «Матч ТВ»

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