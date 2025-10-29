«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта

«Локомотив» нацелился на атакующего полузащитника «Славен Белупо» Адриано Ягушича.

Московский клуб хочет выкупить 20-летнего футболиста уже во время зимнего трансферного окна.

Сумма потенциальной сделки может составить 7 миллионов евро.

20-летним хорватом также интересуются два клуба из Бундеслиги.