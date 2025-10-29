«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта

«Локомотив» нацелился на атакующего полузащитника «Славен Белупо» Адриано Ягушича.
Московский клуб хочет выкупить 20-летнего футболиста уже во время зимнего трансферного окна.
Сумма потенциальной сделки может составить 7 миллионов евро.
20-летним хорватом также интересуются два клуба из Бундеслиги.
- На взрослом уровне Ягушич забил 11 голов и сделал 9 ассистов в 57 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.
- Хавбек включен в расширенный состав сборной Хорватии на игры в ноябре.
Источник: Germanijak.hr